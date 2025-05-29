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逾7成歐洲企業表示在中國大陸經商更加困難 比率創新高

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國歐盟商會與諮詢公司羅蘭貝格28日發布《商業信心調查2025》。（圖／取自中國歐盟商會）
中國歐盟商會與諮詢公司羅蘭貝格28日發布《商業信心調查2025》。（圖／取自中國歐盟商會）

中國歐盟商會與諮詢公司羅蘭貝格（Roland Berger）28日發布《商業信心調查2025》。報告指出，儘管過去2年中國大陸政府推出多項支持經濟發展、改善外資經商環境的系列政策，但當前歐盟企業的商業信心，已在多個維度降至、或瀕臨歷史最低水準。中國歐盟商會主席彥辭（Jens Eskelund）呼籲，供需失衡問題正持續削弱企業利潤和商業信心。

中國歐盟商會28日稱，報告顯示面臨更為嚴峻的挑戰，73%的受訪企業表示，2024年在中國大陸經商更為艱難。這一比率較去年增長5個百分點，創歷史新高。

彥辭表示，由於貿易摩擦與地緣政治風險加劇、大陸國內經濟仍面臨挑戰，以及生產者價格持續通縮。他喊話，供需失衡問題正持續削弱企業利潤和商業信心。實現供需平衡不僅將惠及企業，使大陸成為更具吸引力的投資目的地，還可能有助於緩解貿易緊張局勢。

星媒聯合早報另引述彥辭提到，歐洲企業近年來在大陸面臨的一個關鍵問題，是產能已超出大陸國內市場的承載能力。「即便需求增長強勁，但製造業投入了過多的額外投資，而中國可能並不存在相應的市場，這才是導致通縮壓力、產能利用率下降的根本原因。」

報告也顯示，71%受訪企業表示，未來2年內，大陸經濟增長放緩，將對其在大陸業務產生負面影響；60%受訪企業對未來2年內所在行業競爭壓力的前景持悲觀態度；63%受訪企業在2024年因監管壁壘，或市場准入阻礙而錯失商機，創歷史新高；44%受訪企業預計未來5年監管壁壘將有所增多。

同時，受訪的52%企業表示，2024年大陸商業環境愈來愈政治化，反映出地緣政治緊張局勢持續升級。此外，受訪企業對近、中期盈利能力（12%）和增長前景（29%）的樂觀情緒降至歷史最低水平，目前各方正在重新評估中國市場。

另外，38%受訪企業計劃擴大其在大陸業務規模，創歷史新低；36%受訪企業則暫無計劃，其餘企業暫未決定。52%受訪企業表示計劃在來年削減成本，創歷史新高。

經濟發展 歐盟

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