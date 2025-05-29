快訊

啦啦隊成員被影射富商小三 樂天球團聲明：尊重女孩私生活

馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝二原因讓他「政治幻滅」

才因襲臀被判刑5個月…孫生再因涉偷拍妨害性自主 遭警方拘提到案

中國官方補貼助力 iPhone 16 Pro登基銷售第一

中央社／ 上海29日電
圖為蘋果iPhone 16 Pro。（路透）
圖為蘋果iPhone 16 Pro。（路透）

中國官方試圖提振消費，推出國家補貼（國補）措施鼓勵消費者購買手機、家電等產品。在國補與618消費節買氣推動中，蘋果產品iPhone 16 Pro登上手機銷售第一。

中國第20週（5月12至18日）國內手機銷售排行顯示，去年9月下旬上市的iPhone 16 Pro摘下銷售第一，iPhone 16 Pro Max緊追在後；再者依序為華為nova13、iPhone 16、REDMI Turbo 4 Pro，蘋果手機在前5位拿下3個席次。

湖北長江日報報業集團九派新聞報導，第20週國內手機銷售量將iPhone推上21.5%銷售占比，相較去年同期增加6.6個百分點，iPhone先前採取降價策略搶攻市場，加上國補助力，使得iPhone在手機市場打了「翻身仗」。

報導指出，蘋果願意降價是為了刺激消費、奪回市場占比，由於目前消費者對於消費更加趨於理性，必須透過促銷降價才能刺激消費，尤其在數位產品功能未能有強烈比拚情況下，「捲價格」成為搶攻市場必選題。

這次登上銷售排行榜第一位是iPhone 16 Pro。以iPhone 16 Pro 128GB版本為例，原價人民幣7999元（約新台幣3萬3275元），使用國補再加上618消費節消費券等折扣後，可以用5499元入手，降幅高達31%。

有消費者開心於低於原價買到新手機，直言蘋果產品有優勢，「價格是唯一的缺點」、「消費者是誠實的」；另也有消費者認為，降價措施對於蘋果銷售策略失去信心，「對於當初原價購入的人來說，這算什麼呢」。

iPhone 16系列去年推出後在中國銷售「爆冷」，據財聯社報導，iPhone去年第4季在中國市場銷量為第3位，落後於華為、小米，僅約16.6%市占率，除了商品本身吸引力不夠外，中國本土手機品牌也為蘋果帶來競爭壓力。

蘋果產品 消費者 中國市場

延伸閱讀

庫克拒出訪中東惹怒白宮 挨罵假鬼假怪！網逆風反酸川普幼稚

一個人旅行相簿不再只有風景！獨旅達人分享幫自己拍照的必備工具和技巧

蘋果老臣出走、川普關稅、AI進度落後 庫克雪上加霜

印度4月銷美iPhone大增逾七成 大陸竟反降

相關新聞

港財長陳茂波：香港與大陸互聯互通措施 均有創新合作空間

首支沙烏地阿拉伯伊斯蘭債券ETF今（29日）在香港上市，香港財政司司長陳茂波表示，中東有很多優秀企業，政府目標是與這些企...

限韓令有望放寬？HYBE在北京設立分公司 助旗下歌手進軍大陸

限韓令鬆動再傳出跡象，韓媒才剛報導，大陸的騰訊音樂收購南韓SM娛樂股權，南韓男團「防彈少年團」（BTS）所屬公司HYBE...

中國官方補貼助力 iPhone 16 Pro登基銷售第一

中國官方試圖提振消費，推出國家補貼（國補）措施鼓勵消費者購買手機、家電等產品。在國補與618消費節買氣推動中，蘋果產品i...

陸地方政府專項債發行速度快 惠譽關注付息壓力

大陸地方債整體發行量提高，且地方政府專項債券規模快速擴容。大陸財政部28日發布數據顯示，今年前4個月，全國發行新增地方政...

逾7成歐洲企業表示在中國大陸經商更加困難 比率創新高

中國歐盟商會與諮詢公司羅蘭貝格（Roland Berger）28日發布《商業信心調查2025》。報告指出，儘管過去2年中...

館長宣布擬赴大陸直播 陸委會主委邱垂正：只能祝福他！

網紅「館長」近日宣布要前往大陸探訪，強調自己不收錢，且沒有政治目的，並稱會全程直播，不怕會被消失。對此，陸委會主委邱垂正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。