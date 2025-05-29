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館長宣布擬赴大陸直播 陸委會主委邱垂正：只能祝福他！

聯合報／ 記者謝守真／台北即時報導
陸委會主委邱垂正。記者謝守真／攝影
陸委會主委邱垂正。記者謝守真／攝影

網紅館長」近日宣布要前往大陸探訪，強調自己不收錢，且沒有政治目的，並稱會全程直播，不怕會被消失。對此，陸委會主委邱垂正29日指出，一般國人依照現行法規赴中是自由、不需政府許可，但也提醒館長要「重視社會觀感」及兩岸條例的規範。

立法院第11屆第3會期內政委員會第23次全體委員會29日排審「臺灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案」，陸委會主委邱垂正受邀出席並備質詢。

邱垂正會前接受媒體聯訪表示，館長是一般國人，依照現行的法規，一般國人赴陸並不需要政府許可，「我們只能祝福他」，希望館長能秉持對等尊嚴，以及兩岸條例的規範，重視社會觀感，為台灣、為我們國家維護整體利益。

大陸國台辦發言人陳斌華28日對此回應，首先稱「八炯」是「宵小之輩」，強調陸方的回應是，「兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，操弄反中抗中，阻撓兩岸交流，傷害兩岸同胞感情和利益，不得人心，必然遭到兩岸同胞堅決反對。大陸對於配合民進黨迫害台灣同胞的台獨打手幫兇，包括八炯，我們將終身追責，依法嚴懲。

陳斌華表示，大陸歡迎包括台灣網紅在內的廣大台灣同胞來大陸走走看看，飽覽祖國大好河山，品嘗各地特色美食，體驗燦爛文化、先進科技和多彩生活，基於善意實事求是的向兩岸受眾分享自己的所見所聞，增進兩岸同胞彼此了解。相信這位網紅（指館長）此次大陸之行一定會順利順心，只要遵紀守法，台灣同胞來大陸完全可以像自己家一樣輕輕鬆鬆。

陳斌華最後說，「大家會發現大陸是美好的、先進的、安全的，大陸同胞是善良的、熱情的、親切的，只要來過一次，一定還想再來。」

館長 邱垂正 網紅

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