騰訊音樂收購韓SM娛樂股權

南韓金融監督院電子公示系統息，南韓娛樂公司HYBE將於30日收盤後通過場外大宗交易方式，向大陸騰訊音樂娛樂集團旗下香港法人出售其所持全部SM娛樂股份，交易金額2,433億韓元（約新台幣53億元）。外媒報導，這是近年來大陸企業罕見地投資南韓公司。

韓聯社報導， HYBE此次出售的股份共計221.2237萬股，占SM娛樂股份的9.38%，每股成交價為11萬韓元。本次交易完成後，HYBE將完全撤出對SM娛樂的投資，騰訊音樂娛樂集團則躍升為SM娛樂的第二大股東，僅次於南韓最大網路企業Kakao。

HYBE方面表示，此舉目的是聚焦核心業務、優化資產結構，所回收資金將用於發掘未來增長動力。

對騰訊而言，這筆交易將是其多年來首次在南韓音樂產業進行重大投資。騰訊同時還持有南韓YG娛樂公司4.3%的股份，以及Kakao的5.95%股份。

中韓關係在2016年因南韓決定部署美國「薩德」反飛彈系統而惡化，隨後傳出大陸限制南韓影視劇和藝人進入當地市場。彭博指出，騰訊此番交易正值外界普遍猜測大陸將解除對韓流在大陸演出長達近十年的非官方禁令。此次交易可能使SM娛樂等南韓公司有機會通過與騰訊合作，恢復音樂發行。

騰訊音樂今年第1季財報提到，公司深化與全球唱片公司的合作、發力內容製作與共創並打造多個線下音樂活動，與南韓藝人合作的專案包括籌辦南韓女團aespa大陸首展、BABYMONSTER在大陸第一個快閃店等。