Shein轉向 赴香港上市

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸快時尚服裝銷售平台希音（Shein）正著手轉向在香港上市，因在倫敦的IPO計畫未能獲得大陸監管機構批准。（路透）
大陸快時尚服裝銷售平台希音（Shein）正著手轉向在香港上市，因在倫敦的IPO計畫未能獲得大陸監管機構批准。（路透）

大陸快時尚服裝銷售平台希音（Shein）的英國倫敦上市案卡關。路透引述三位知情人士表示，大陸快時尚服裝銷售平台希音（Shein）正著手轉向在香港上市，因在倫敦的首次公開發行（IPO）計畫未能獲得大陸監管機構批准。

路透指出，一名消息人士透露，Shein計劃在未來幾周內向香港交易所提交初步招股說明書草案。Shein計劃在今年內於亞洲金融中心完成上市。另兩名消息人士稱，Shein之所以更換上市地點，是因其尚未獲得大陸證監會對倫敦上市案批准。

Shein銷售包括5美元的自行車短褲和18美元的夏日洋裝等眾多價格低廉的商品，在今年3月獲得英國金融市場行為監管局（FCA）對倫敦IPO的核准，並隨後通知了大陸證監會。

一名消息人士稱，Shein原預期大陸監管機構會在FCA批准後迅速放行，但此後卻遭遇了意外地延遲。同時，與大陸證監會的溝通也十分有限。

另一名直接了解情況的知情人士則稱，有指控稱Shein的產品含有來自大陸新疆地區的棉花，加上一個反對中國強迫勞動的非政府組織計劃對倫敦IPO提出法律挑戰，使得Shein的倫敦上市變得複雜，並有可能讓北京政府感到尷尬。此外，還有知情人士說，由於中美貿易關係的緊張，加劇北京當局及大陸證監會的戒心。

截至目前，大陸證監會和Shein皆未就上述消息評論。

據了解，Shein在嘗試於倫敦上市之前，曾尋求在美國紐約上市，藉此提高其作為全球公司而非陸籍公司的正當性，並接觸更多西方大型投資人。然而，報導稱，Shein若轉向香港上市，將與其全球化戰略背道而馳，可能削弱其國際形象。

近期，香港資本市場近期出現回溫跡象，包括大陸電動車電池巨頭寧德時代今年以53億美元完成全球最大規模的IPO，這可能為Shein在香港上市增添利多。

據《金融時報》報導，Shein 2024年淨利潤下滑近40%，至約10億美元。儘管2024年全年銷售額仍增長19%至380億美元，利潤卻遠低於公司原本預期的48億美元。

香港交易所 倫敦

延伸閱讀

台灣駭客、迫害陸配 大陸將嚴懲通緝

涉嫌違紀違法 大陸國防科工局前副局長張建華投案

大陸稱破獲台灣網攻 指美背後遞刀

補財政缺口港府擬提高離境稅 議員意見不一

相關新聞

限韓令鬆動？騰訊子公司入股南韓SM娛樂

據韓聯社，南韓金融監督院電子公示系統27日顯示，南韓娛樂巨頭HYBE將於6月30日收盤後通過場外大宗交易方式，向大陸騰訊...

中科院：該院團隊完成新一代星地通信碼最高速率

中國科學院空天信息創新研究院（空天院）宣布，該院項目團隊最近開展面向新一代高階高通量星地數傳系統的高階體制高碼率星地通信...

貿易戰90天「休戰期」 上海赴美貨櫃船爆艙

儘管美國與中國大陸的關稅戰進入90天「休戰期」，但雙方各種角力拉鋸未休。由於前景仍不明，中共上海市委機關報《解放日報》2...

長鑫停產DDR4 全力投入DDR5、高頻寬記憶體

大陸記憶體大廠長鑫存儲計劃針對伺服器及PC應用的DDR4發布產品結束（EOL）通知，預計最晚在2026年上半年正式停止供...

Shein轉向 赴香港上市

大陸快時尚服裝銷售平台希音（Shein）的英國倫敦上市案卡關。路透引述三位知情人士表示，大陸快時尚服裝銷售平台希音（Sh...

中歐半導體業加強合作

在中美國貿易角力持續拉扯，中國大陸近來也不斷拉攏與各地的夥伴關係，尤其在高科技產業上的合作。大陸商務部昨（28）日透露，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。