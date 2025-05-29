中歐半導體業加強合作

在中美國貿易角力持續拉扯，中國大陸近來也不斷拉攏與各地的夥伴關係，尤其在高科技產業上的合作。大陸商務部昨（28）日透露，中國大陸與歐洲半導體上下游企業座談會27日在北京召開，會議中指出，當前國際情勢複雜嚴峻，中歐在全球半導體供應鏈中均占有重要地位，要加強合作符合雙方利益。

據大陸商務部網站消息，大陸商務部相關司局、中國半導體產業協會、中國歐盟商會及40多家中歐半導體上下游企業代表舉行座談會。會議就深化中歐半導體領域經貿合作進行交流。

會議強調，中歐在全球半導體供應鏈中均占有重要地位，加強合作符合雙方利益。當前國際情勢複雜嚴峻，不穩定不確定因素增多，中國將繼續擴大高水準對外開放，為企業提供公平、穩定、透明、可預期的政策環境。

會議指出，要支持中歐半導體企業充分發揮各自互補優勢，依法合規深化經貿合作，堅決反對單邊主義和欺凌行徑，努力維護全球半導體供應鏈安全與穩定。

此外，據大陸商務部新聞稿，與會代表一致認為，目前，全球半導體產供鏈安全穩定正面臨嚴峻挑戰。本次座談會為中歐半導體上下游企業增進了解、提振貿易信心、深化交流合作提供良好平台，中歐加強半導體領域交流與合作將有助於為世界經濟復甦成長注入新動力。

大陸商務部、外交部、工業和資訊化部等部門代表參會，並對企業反映的問題和建議進行了回應。

先前，大陸《環球時報》英文版指出，大陸商務部長王文濤計劃於6月初與歐盟貿易專員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）會面，顯示在美國關稅壓力加劇之際，中歐雙方正加緊互動以強化經貿合作，歐盟方面也證實雙方即將會面，但未透露確切時間。