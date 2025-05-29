貿易戰90天「休戰期」 上海赴美貨櫃船爆艙

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
儘管中美關稅戰進入90天「休戰期」，陸官媒稱，美國貨運線需求的集中爆發，導致上海到美國的貨櫃船再現「爆艙盛況」，訂單已排至6月。 （新華社）
儘管中美關稅戰進入90天「休戰期」，陸官媒稱，美國貨運線需求的集中爆發，導致上海到美國的貨櫃船再現「爆艙盛況」，訂單已排至6月。 （新華社）

儘管美國與中國大陸的關稅戰進入90天「休戰期」，但雙方各種角力拉鋸未休。由於前景仍不明，中共上海市委機關報《解放日報》28日見報文章稱，美國貨運線需求的集中爆發，導致上海到美國的貨櫃船再現「一艙難求」的「爆艙盛況」情形，且訂單已排至6月。

上述《解放日報》文章指出，「爆艙」的直接導火線，來自美線需求的集中爆發。「5月12日中美雙方宣布互降關稅的消息，如同一劑強心針，讓一些原本觀望的企業迅速行動起來，原先暫停出運的訂單迅速激活。美國買家主動提高庫存儲備意願強烈，不少外貿企業將下半年的新訂單抓在手中」。

針對「一艙難求」的深層原因，文章引述亞太總部位於上海的美線貨代「海連（中國）國際貨運」負責人錢龍指出，4月下旬美線貨量因關稅因素迅速下跌，船公司也相應調整運力，大量取消美線班次，把運力調往其他航線，如今貨量恢復，運力格局迅速反轉，船公司需重新增加艙位供給，但一些船隻還在返航途中，短時間內供需矛盾加大。

上港集團生產業務部副總經理楊焱濱稱，5月19至25日這周，上海港美線出口裝箱量達5.9萬貨櫃，周比增長49.4%。目前，美線停航的班輪已全部恢復，上海港一周的美線班輪量回到42班的正常水準。不過，他坦言，臨時的運力調整，使得船期一度被打亂，導致部分時段碼頭作業高度集中。

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