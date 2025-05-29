供應鏈重構 學者：有賴兩岸公權力支持

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北報導

中美貿易戰掀起波瀾之際，有大陸學者指出，此時正是推動兩岸先進製造業價值鏈重構之期。中華經濟研究院第一研究所副所長吳佳勳表示，牽動兩岸供應鏈重構的關鍵因素，不僅是國際情勢變化所致，更多可能是受中國大陸內部政經環境惡化所影響。冀望兩岸官方能尋思破冰之策，秉持我方所需之對等尊嚴，建立有效的產業制度化交流機制，才是減緩兩岸產業供應鏈脫鉤趨勢的根本之道。

吳佳勳於「兩岸產業合作的前提與必要條件」一文裡指出，如同賴總統就職周年520談話強調，台灣的經濟路線以市場為導向，推動立足台灣、布局全球，加強與美國及全球各大經濟體鏈結，因此並未試圖推動兩岸產業的「脫鉤斷鏈」。台灣為因應全球保護主義升溫，在政策上側重供應鏈多元化與市場分散化，台商亦採取多點布局策略，以維繫供應鏈穩定，並降低經貿政策的不確定性風險。

其次，據中國統計年鑑數據顯示，原本在大陸的製造業台商家數，於2013年尚有5萬6千多家，但到2023年時已不到4萬家。台商家數減少的趨勢早於美中貿易戰之前，主要反映十多年來大陸內部營商環境惡化，包括生產成本上升、企業監管措施加嚴；2018年後的貿易戰及疫情衝擊，更進一步加速了台商產線的外移。

因此，上述情況在美中抗衡加劇的背景下，進一步雪上加霜。吳佳勳表示，中國大陸為加速產業與科技自主發展，透過「新型舉國體制」大力發展新興產業，運用國有資本進行補貼，已造成過度投資及產能過剩現象，尤其在先進製造業更是明顯。這些政策性補貼與他國產業形成不公平貿易競爭，也讓台商處境更加艱難。不論是轉向中國大陸內需市場，亦或拓展海外第三地市場，都面對著大陸產品低價競爭的挑戰和威脅。

她指出，美中貿易戰以科技競爭為核心的本質，也促使大陸近年不斷加大對新興科技產業的監管力道，推動《數據安全法》、《反間諜法》和《反壟斷法》等措施，涵蓋領域包括晶片製造、資通訊、AI人工智慧、生技醫藥等，在其追求科技自主前提下，這些監管措施對外資企業（包括台商）而言，都意謂著更難實質取得發展空間。

吳佳勳提醒，要推動兩岸產業交流合作，有賴雙方公權力介入並給予制度性支持。尤其在6G、大數據或新能源等新興產業合作，若缺乏兩岸官方協商與對話平台，將因技術標準分歧、法律規範衝突與資源整合困難，形成合作的重大挑戰。然而兩岸當前因缺乏互信機制，官方互不交流，在政府授權、國際認證，技術標準對接、大數據領域涉及跨境數據流動與隱私規範等方面，都缺乏公權力從中協調兩岸法規落差。

台商 供應鏈

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