限韓令鬆動？騰訊子公司入股南韓SM娛樂

據韓聯社，南韓金融監督院電子公示系統27日顯示，南韓娛樂巨頭HYBE將於6月30日收盤後通過場外大宗交易方式，向大陸騰訊音樂娛樂集團（TME）旗下香港法人出售其所持全部SM娛樂股份，交易金額約2,433億韓元（約合新台幣53億元）。據了解，這將是近年來大陸企業罕見地對南韓公司的投資。

彭博28日報導指出，騰訊將從知名南韓團體防彈少年團（BTS）所屬公司HYBE有限公司購買股份。根據監管文件，騰訊音樂將從HYBE手中收購這些股份，後者將以每股11萬韓元（約合台幣2,389元）的價格出售其所持有的220萬股SM娛樂股票（占SM娛樂股份的9.38%），較該股27日收盤價折價15.3%。

韓聯社引述HYBE方面表示，此舉旨在聚焦核心業務、優化資產結構，所回收資金將用於發掘未來增長動力。HYBE曾在2023年斥資4,228億韓元，從SM創辦人李秀滿手中收購SM娛樂14.8%股份，成為SM娛樂最大股東。但HYBE此後在與Kakao圍繞SM娛樂收購戰中宣布退出，並逐步減持股份。

報導稱，若本次交易完成，HYBE將完全撤出對SM娛樂的投資，騰訊音樂娛樂集團則躍升為SM娛樂的第二大股東，僅次於Kakao。

星島日報指出，SM娛樂是南韓大型藝人企劃和經紀公司，主要負責藝人經紀、策劃及音樂與影視製作業務，旗下代表藝人有寶兒、東方神起、Super Junior、少女時代、SHINee、f（x）、EXO、Red Velvet、NCT、aespa、RIIZE、Hearts2Hearts等。

另，彭博提到，騰訊此番交易，正值外界普遍猜測大陸將解除對韓流在大陸演出長達近10年的非官方禁令。這可能使SM娛樂等南韓公司有機會通過與騰訊的合作，恢復音樂發行。

對騰訊而言，這筆交易將是其多年來首次在南韓音樂產業進行重大投資。騰訊持有南韓YG娛樂公司4.3%的股份，以及南韓最大網路企業Kakao公司5.95%的股份，Kakao也是SM娛樂的最大股東。

花旗銀行分析師在一份報告中更表示，「已經看到中韓關係解凍的早期跡象」，並補充指隨著親中候選人李在明在下周南韓總統大選前的民調中領先，這種勢頭正在增強。

中國大陸與南韓關係，在2016年由於南韓決定部署美國「薩德」（THAAD）反飛彈系統急轉直下，隨後傳出大陸限制南韓影視劇和藝人進入當地市場，南韓團體中僅個別非韓籍成員可偶爾參加大陸綜藝節目。對此，北京至今從未證實限韓令是否存在。

今年2月韓媒曾報導，大陸實施了多年的「限韓令」可能最快於5月解除。北京當局希望改善中韓關係，以制衡美國川普政府。