1-4月陸國企利潤小降 資產負債微升

大陸財政部28日公布今年1至4月大陸全國國有及國有控股企業經濟運作。數據顯示，今年1至4月大陸全國國有企業實現利潤總額人民幣1.34兆元（約合新台幣5.6兆元），按年下降1.7%。此外，4月底，大陸國營企業資產負債比率65.1%，較去年同期上升0.2個百分點。

據大陸財政部網站28日消息，數據顯示，今年1至4月，大陸國營企業營業總收入人民幣26兆2,755億元，與上年持平。利潤總額方面，今年1至4月，大陸國營企業利潤總額1兆3,491億元，較去年同期下降1.7%。

數據顯示，今年1至4月，大陸國營企業應繳稅費2兆380億元，年增0.1%。至於資產負債率，4月底，大陸國營企業資產負債比率65.1%，較去年同期上升0.2個百分點。

資產負債率是衡量企業財務的重要指標，用來衡量企業利用債權人提供的資金進行經營的能力，以及反映債權人提供貸款的風險程度。資產負債率上升時，企業的負債占總資產的比率提高，即公司負債占比增多。這也代表著公司貨更依賴外部融資，且財務風險相對提高。

另大陸國家統計局27日發布數據指出，今年前四個月，大陸規模以上工業企業中，國有控股企業利潤總額人民幣7,023億元，年減4.4%

界面新聞指出，在全球經濟不確定性明顯加強，大陸國內經濟面臨的內部和外部壓力較大的背景下，未來大陸國營企業在穩定成長中如何扮演重要角色值得關注。

5月26日，大陸國資委召開擴大會議強調，要鞏固提升傳統產業，廣泛應用數智技術、綠色技術，加速生產、管理、行銷模式變革與流程再造，促進現代服務業與先進製造業深度融合，使傳統優勢產業煥發出新的生機活力。會議同時提到，要有秩序發展戰略性新興產業與未來產業，深入實施產業煥新行動，加速培育啟航企業、領導企業、獨角獸企業。