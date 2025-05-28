中科院：該院團隊完成新一代星地通信碼最高速率

中國科學院空天信息創新研究院（空天院）宣布，該院項目團隊最近開展面向新一代高階高通量星地數傳系統的高階體制高碼率星地通信地面技術實驗，通過在地面模擬衛星數傳發射，成功實現X頻段單通道星地通信碼速率最高2100兆比特每秒（Mbps）的高通量數據通信，將微波通信碼速率提升75%，成為中國目前最高的X頻段單通道星地通信碼速率。

中新社報導，該實驗項目負責人、中國科學院空天院高級工程師張雨濛介紹說，本次新一代星地通信地面技術實驗，由項目團隊聯合北京融為科技有限公司（融為科技）在該院所屬中國遙感衛星地面站麗江站共同實施，先後完成桌面聯通、有線聯通和無線對接共三個階段的實驗內容。

三階段的實驗結果表明，利用地面系統現有信道設備配合項目團隊新研製的高階體制調製解調器，在高階體制下可實現X頻段2100Mbps單通道碼速率通信，星座圖無明顯畸變，誤碼率可歸零，充分驗證了高階體制高碼率數據傳輸的技術可行性。

張雨濛指出，此次實驗突破一系列關鍵技術，首次將深度神經網絡模型引入衛星數據接收調製解調器核心算法，利用人工智能技術為星地數據傳輸賦能，為解決中國星地通信瓶頸問題提供了高性價比的技術解決方案。

中國遙感衛星地面站主任黃鵬表示，隨著後續工程化應用，本項實驗成果未來將為發展航天戰略新興產業提供自主可控的原創性技術成果助力。

據瞭解，當前中國民用衛星星地數據傳輸對提升單通道碼速率的需求十分迫切，項目團隊與融為科技聯合提出微波技術下的高階體制高碼率數據傳輸方案，能在最大限度復用現有地面資源設備、不過多增加系統硬件複雜度的情況下，通過調製解調器等地面系統關鍵設備的技術能力升級，實現星地數據傳輸碼速率的大幅提昇。