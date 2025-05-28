小米汽車毛利率23.2% 暴打特斯拉及比亞迪

小米公布今年首季財報顯示，小米單季共交付新車 7萬5,869 輛，總營收人民幣181億元，毛利率高達23.2%，遠高於特斯拉的16.3%；理想汽車的19.8%；單季度銷量超百萬輛的比亞迪毛利率20.1%。

自小米汽車首款電動車小米 SU7 上市一年後，小米汽車業務毛利率已經從 2024 年第2季（正式上市後的第一個財季）的 15.4%，持續上升到今年首季 23.2%，由於初期投資金額較大致汽車業務出現虧損，但汽車業務的虧損幅度也逐漸從單季虧損人民幣 20億元下降至虧損人民幣5億元。

小米集團總裁盧偉冰認為，小米汽車業務毛利率持續上漲的原因主要有以下三點：第一，產品力足夠強，產品價格體系保持穩定。小米SU7 自發售至今累計 14 個月裡，沒有降價促銷，購車權益也一直在持續退坡，穩定的價格體系對毛利率提升起到了幫助。

第二，單款爆品策劃帶來了成本結構的優化。盧偉冰認為，單款的爆款比總量更能體現規模效應。第三，管理效果和通路效率做得不錯，「傳統汽車市場，有非常多環節可以改善，小米的效率可能是傳統汽車公司的 2-3 倍」。

即將上市的小米首款休旅車 YU7 全系標配了可以提升智慧化安全的雷射雷達。對於這是否會影響定價策略和盈利能力，盧偉冰表示，盈利和毛利率的核心是要有強的產品力，「小米 SU7 一個能打的（競爭對手）都沒有。」

他表示，自己也不認為上市後的 YU7 會和 SU7 形成競爭關係。他強調小米 SU7 此刻仍有大量訂單等待交付，且 SU7 和 YU7 的同平台屬性，有助於提升零部件的複用率和生產效率。

盧偉冰說，「（未來銷量）也許可以參考 Model 3 和 Model Y 的比例。」2023 年，特斯拉 Model 3 和 Model Y 系列累計共交付 173.9 萬輛，其中 Model Y 銷量超過122 萬輛。

不過，儘管汽車業務的銷量和毛利率持續上升，盧偉冰也對市場發出了「狂言」，但小米依然沒有公布汽車業務轉虧為盈的預期。作為參考，新勢力中理想轉虧為盈是年銷量超過37 萬輛，賽力斯的平衡線則為年銷量 42.6 萬輛。按照此前的預期，小米 2025 年的預期銷量為 35 萬輛。