陸人行降準降息後 引發銀行存款搬家、資產荒加劇

人行7日公告降準降息正式落地後，業內認為政策一定程度上帶動銀行體系流動性進入了新階段，比如現階段銀行負債端壓力顯現，存款利率下行引發「存款搬家」現象；資產端來看，挑戰亦有加劇。固收類資產收益率普遍下行，進一步加劇「資產荒」現象。近期大陸社會也熱議存款低利率潮下的理財方法，很多年輕人開始配置貨幣基金、債券基金、黃金基金的「新三金」。

大陸央行7日公告稱，8日起，被視為主要政策利率的公開市場7天期逆回購操作利率由此前的1.50%調整為1.40%。同日人行行長潘功勝宣布，降低存款準備金率0.5個百分點，預計將向市場提供長期流動性約人民幣1兆元；緊接著，20日陸五大行工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行均發布消息，下調人民幣存款利率，最大降幅25個基點。

外界關注利率下調後市場變化，21世紀經濟報導，多位業內人士指出，面對低息存款，居民和企業更傾向於將存款轉為配置銀行理財、基金等資管產品，對銀行而言，此番變動使負債端穩定性有所下降，因非銀存款不如居民和企業存款穩定，產品頻繁申贖下的負債端穩定性有所下降；近期大行融出情況及資金面表現顯示，銀行體系長期資金仍顯不足。

在資產端方面，市場高息優質資產供給不足，投資組合想要維持高收益回報率的難度正在加大。

報導指出，值得關注的是，近日大陸同業存單發行利率有所抬升。發行同業存單作為銀行體系應對流動性收緊的重要「補血」手段，其票面利率走高一定程度上反映了銀行近期在負債端上的壓力。Wind數據顯示，單周平均發行利率自5月12日至18日的1.6448%低位開始回升。

中郵證券固收分析師梁偉超分析，5月下旬存款利率降息後，由於國有行率先調降，可能造成其存款競爭力在短期內的劣勢地位，負債壓力相對加大，故同業存單中期內的供給壓力可能有所加大。而央行對於存款成本調降的訴求較強，尤其強調制止不利於貨幣政策傳導的市場行為，故後續國有大行之外的存款降息速度可能會快於以往。