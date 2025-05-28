快訊

「金鋼狼」休傑克曼確定婚內出軌！前妻爆內幕：很深的傷口

行程全亂！畢典周五突改周日學生跳腳 城市科大：盡量滿足家長

老翁步履蹣跚上駕駛座嚇壞路人 警追查發現「無照」立即禁駛

聽新聞
0:00 / 0:00

陸人行降準降息後 引發銀行存款搬家、資產荒加劇

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸央行行長潘功勝7日在金融發布會上表示，將把7天期逆回購利率從1.5%下調至1.4%，並下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，預計降準將向市場提供長期流動性約人民幣1兆元，透過加大貨幣刺激力度以支持經濟。路透
大陸央行行長潘功勝7日在金融發布會上表示，將把7天期逆回購利率從1.5%下調至1.4%，並下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，預計降準將向市場提供長期流動性約人民幣1兆元，透過加大貨幣刺激力度以支持經濟。路透

人行7日公告降準降息正式落地後，業內認為政策一定程度上帶動銀行體系流動性進入了新階段，比如現階段銀行負債壓力顯現，存款利率下行引發「存款搬家」現象；資產端來看，挑戰亦有加劇。固收類資產收益率普遍下行，進一步加劇「資產荒」現象。近期大陸社會也熱議存款低利率潮下的理財方法，很多年輕人開始配置貨幣基金、債券基金、黃金基金的「新三金」。

大陸央行7日公告稱，8日起，被視為主要政策利率的公開市場7天期逆回購操作利率由此前的1.50%調整為1.40%。同日人行行長潘功勝宣布，降低存款準備金率0.5個百分點，預計將向市場提供長期流動性約人民幣1兆元；緊接著，20日陸五大行工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行均發布消息，下調人民幣存款利率，最大降幅25個基點。

外界關注利率下調後市場變化，21世紀經濟報導，多位業內人士指出，面對低息存款，居民和企業更傾向於將存款轉為配置銀行理財、基金等資管產品，對銀行而言，此番變動使負債端穩定性有所下降，因非銀存款不如居民和企業存款穩定，產品頻繁申贖下的負債端穩定性有所下降；近期大行融出情況及資金面表現顯示，銀行體系長期資金仍顯不足。

在資產端方面，市場高息優質資產供給不足，投資組合想要維持高收益回報率的難度正在加大。

報導指出，值得關注的是，近日大陸同業存單發行利率有所抬升。發行同業存單作為銀行體系應對流動性收緊的重要「補血」手段，其票面利率走高一定程度上反映了銀行近期在負債端上的壓力。Wind數據顯示，單周平均發行利率自5月12日至18日的1.6448%低位開始回升。

中郵證券固收分析師梁偉超分析，5月下旬存款利率降息後，由於國有行率先調降，可能造成其存款競爭力在短期內的劣勢地位，負債壓力相對加大，故同業存單中期內的供給壓力可能有所加大。而央行對於存款成本調降的訴求較強，尤其強調制止不利於貨幣政策傳導的市場行為，故後續國有大行之外的存款降息速度可能會快於以往。

資產 負債 壓力

延伸閱讀

貝萊德：本周市場聚焦 Fed 最關注的通膨指標

解除限空令 彭金隆比喻：手伸久會酸 保持下次出手力道

中租（5871）利空盡出迎爆發？專家「長線不看好」：各方面都不如金融股

4月股債雙殺！上億富豪嚇破膽 存款占比衝上半年來新高

相關新聞

陸人行降準降息後 引發銀行存款搬家、資產荒加劇

人行7日公告降準降息正式落地後，業內認為政策一定程度上帶動銀行體系流動性進入了新階段，比如現階段銀行負債端壓力顯現，存款...

補財政缺口港府擬提高離境稅 議員意見不一

香港財赤高懸，各項費用加風已起，繼香港入境處向立法會建議調整入境處轄下合共28項收費後，航機乘客離境稅大幅加價也拿到立法...

上市路崎嶇 路透：Shein倫敦IPO傳受阻 或轉往香港上市

大陸快時尚服裝銷售平台希音（Shein）的英國倫敦上市案一直備受關注。路透引述三位知情人士表示，大陸快時尚服裝銷售平台希...

陸委會諮詢委員：美中經貿談判未來可能陷入膠著

大陸委員會日前舉行第68次諮詢委員會議，美中雖於5月12日共同發布「美中日內瓦經貿會談聯合聲明」，達成關稅休戰90天協議...

陸今年前4月國企利潤跌1.7% 資產負債率增0.2個百分點

大陸財政部28日公布今年1至4月大陸全國國有及國有控股企業經濟運作。數據顯示，今年1至4月大陸全國國有企業實現利潤總額人...

限韓令鬆動現曙光？騰訊子公司斥資逾53億元 入股SM娛樂

據韓聯社，南韓金融監督院電子公示系統27日顯示，南韓娛樂巨頭HYBE將於6月30日收盤後通過場外大宗交易方式，向大陸騰訊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。