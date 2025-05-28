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中國召歐洲半導體企業談稀土 似將放鬆對歐企管制

中央社／ 台北28日電

中國日報引述多名知情人士透露，中國商務部27日召開「中歐半導體上下游企業座談會」宣講稀土出口管制政策，以加強官方與中國和歐洲晶片企業溝通。其中一名人士表示，此舉意味中國可能將放鬆針對中歐半導體企業產業鏈的稀土出口管制。

美中關稅戰雖然暫時休兵但前途未卜，稀土出口管制則是中國反制美國加徵關稅的重要手段。中國官方此時召集中國及歐洲半導體企業宣講稀土出口管制政策，並可能放鬆對歐企管制，似有「聯歐制美」的意味。

根據報導，中國商務部日前召開「中歐半導體上下游企業座談會」，對稀土出口管制政策進行了宣講，並加強與中國、歐洲晶片企業在稀土管制出口上的溝通，以維護全球產業鏈穩定。

報導強調，稀土在半導體製造中扮演不可或缺的作用，製造的多個步驟都需要稀土。

有知情人士表示，在座談會中，中國商務部產業安全與進出口管制局對稀土出口管制政策進行了宣講，以方便相關企業及其相關供應商了解「如何申請出口許可」。

另一名知情人士表示，這一舉動意味著，中國可能將放鬆針對中歐半導體企業產業鏈的稀土出口管制。

商務部官網則提到，上述座談會27日在北京召開，有該部相關司局、中國半導體行業協會、中國歐盟商會及40餘家中國及歐洲半導體上下游企業代表與會。會議就深化雙方半導體領域經貿合作進行交流。

稀土 情人 半導體

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