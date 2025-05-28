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上市路崎嶇 路透：Shein倫敦IPO傳受阻 或轉往香港上市

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
據路透報導，大陸快時尚服裝銷售平台希音（Shein）正著手轉向在香港上市，因在倫敦的IPO計劃未能獲得大陸監管機構批准。（路透）
據路透報導，大陸快時尚服裝銷售平台希音（Shein）正著手轉向在香港上市，因在倫敦的IPO計劃未能獲得大陸監管機構批准。（路透）

大陸快時尚服裝銷售平台希音（Shein）的英國倫敦上市案一直備受關注。路透引述三位知情人士表示，大陸快時尚服裝銷售平台希音（Shein）正著手轉向在香港上市，因在倫敦的首次公開發行（IPO）計劃未能獲得大陸監管機構批准。

路透指出，一名消息人士透露，Shein計劃在未來幾周內向香港交易所提交初步招股說明書草案。Shein計劃在今年內於亞洲金融中心完成上市。另兩名消息人士稱，Shein之所以更換上市地點，是因其尚未獲得大陸證監會對倫敦上市批准。

Shein銷售包括5美元的自行車短褲和18美元的夏日洋裝等眾多價格低廉的商品，在今年3月獲得英國金融市場行為監管局（FCA）對倫敦IPO的核准，並隨後通知了大陸證監會。

一名消息人士稱，Shein原預期大陸監管機構會在FCA批准後迅速放行，但此後卻遭遇了意外地延遲。同時，與大陸證監會的溝通也十分有限。

另一名直接了解情況的知情人士則稱，有指控稱Shein的產品含有來自大陸新疆地區的棉花，加上一個反對中國強迫勞動的非政府組織計劃對倫敦IPO提出法律挑戰，使得Shein的倫敦上市變得複雜，並有可能讓北京政府感到尷尬。此外，還有知情人士說，由於中美貿易關係的緊張，加劇了北京當局及大陸證監會的戒心。

截至目前，大陸證監會和Shein皆未就上述消息評論。

據了解，Shein在嘗試於倫敦上市之前，曾尋求在美國紐約上市，藉此提高其作為全球公司而非陸籍公司的正當性，並接觸更多西方大型投資人。然而，報導稱，Shein若轉向香港上市，將與其全球化戰略背道而馳，可能削弱其國際形象。

近期，香港資本市場近期出現回溫跡象，包括大陸電動車電池巨頭寧德時代今年以53億美元完成全球最大規模的IPO，這可能為Shein在香港上市增添利多。

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