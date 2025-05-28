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美中博弈加劇 陸委會諮委：對中國經濟構成實質挑戰

中央社／ 台北28日電
陸委會諮委指出，中國大陸面臨出口結構轉變壓力，儘管試圖拓展新興市場，但市場規模、法規制度以及政治穩定性等難與美歐相比。（聯合報系資料照）
陸委會諮委指出，中國大陸面臨出口結構轉變壓力，儘管試圖拓展新興市場，但市場規模、法規制度以及政治穩定性等難與美歐相比。（聯合報系資料照）

美中博弈加劇，陸委會諮委指出，中國大陸面臨出口結構轉變壓力，儘管試圖拓展新興市場，但市場規模、法規制度以及政治穩定性等難與美歐相比。民眾對未來經濟和就業前景悲觀，則導致中國國內消費信心持續低迷。

陸委會日前舉行第68次諮詢委員會議，主題為「美中博弈加劇下對中國大陸經濟及兩岸經貿之影響」，並於今天發布引言人及與會諮詢委員發言及討論重點。

與會學者引言時指出，美中經貿摩擦從「戰術施壓」演變為「戰略脫鉤」，對中國大陸經濟體質與成長模式調整構成實質挑戰，中國大陸面臨出口結構轉變壓力，近年中國大陸對美國出口占總出口比重已自2018年的19.3%降至2024年的約14.7%。

學者表示，儘管中國大陸試圖拓展東協、中東、拉美等市場，惟新興市場在市場規模、法規制度以及政治穩定性等難與美歐相比，效果有一定侷限性。

有委員提到，中國大陸今年第1季經濟成長5.4%，消費及出口維持成長，尚未出現顯著趨緩跡象，短期關稅衝擊尚未顯現，可能因中共經濟刺激政策帶來的支撐效果。然而4月的物價指數持續低迷，反映通縮問題未解。

委員指出，儘管中國人民銀行（中國央行）5月7日宣布一系列貨幣寬鬆政策措施，但在企業與消費者預期悲觀下，貨幣寬鬆政策若傳導不良，市場資金將難以轉化為實體投資。

針對近期中國大陸推動消費品以舊換新刺激計畫，試圖拉動民眾對消費品、汽車、家電產品需求，以提振內需消費，有委員分析，或許可帶來短期刺激效果，但長期持續性有限，消費不振的原因在於政府對社會福利保障太少、民眾養老金偏低，收入增幅有限。同時，房市下跌造成的負財富效應，以及民眾對未來經濟和就業前景悲觀，導致消費信心持續低迷。

美中5月12日共同發布「美中日內瓦經貿會談聯合聲明」，達成關稅休戰90天協議，不過部分委員提到，美方要求中國大陸全面開放市場，中國大陸基於國安、經濟、社會控制等層面考量，在金融服務、數位科技及電信業方面開放的可能性低，雙邊的讓步與妥協空間有限，經貿談判未來可能陷入膠著。

近期中國為提振外商及民企信心，國家主席習近平會見外商及民企代表，並通過民營經濟促進法與強化外資保護承諾，釋出中共支持市場開放及民營經濟信號，然而外界對政策執行力，以及法治與政策透明度仍抱持疑慮。

部分委員建議，美中博弈結構性深化，牽動全球供應鏈與地緣經濟重組，台商海外布局除了生產成本或市場商機考量外，也應重視供應鏈韌性提升與多元化布局，以面對全球政經風險與供應鏈中斷挑戰。

陸委會 美中

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