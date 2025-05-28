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8年來首次減少！陸今年高考報名人數 降至1335萬人

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸教育部28日上午公布2025年全國高考（升大學考試）報名人數，今年報名人數為1,335萬人，較上年的1,342萬人減少7萬人。這也是大陸高考自2017年以來，報名人數首次減少。圖為山西太原學生積極備考。（中新社）
大陸教育部28日上午公布2025年全國高考（升大學考試）報名人數，今年報名人數為1,335萬人，較上年的1,342萬人減少7萬人。這也是大陸高考自2017年以來，報名人數首次減少。圖為山西太原學生積極備考。（中新社）

隨著大陸一年一度的升學考試—高考（升大學考試）將至，大陸教育部28日上午公布2025年全國高考報名人數，顯示今年報名人數為1,335萬人，較上年的1,342萬人減少7萬人。這是大陸高考自2017年以來，報名人數首次減少。

大陸教育部28日公布2025年全國高考報告人數，從歷年公告數據來看，大陸在2015年至2017年的高考報名人數（分別為942萬人、940萬人、940萬人）保持在940萬左右，而自2018年升至975萬人，此後穩步上升，去年突破1,300萬人關口，達到1,342萬人，創下大陸高考報名人數的歷史新高，直至今年該數據才回落，打破多年來報考人數持續增加的趨勢。

值得注意的是，近年在大陸不只報考大學人數出現變化，考研究所的趨勢也出現變化。北京晚報旗下新媒體「北晚在線」近期指出，2015年，大陸研究所考試報名人數為164.9萬人。2023年，研究所考試報名人數快速增長到474萬，達到高峰。而後連2年下降，2025年，大陸的研究所考試報名人數下降至388萬人，甚至較2024年的438萬減少50萬人。

這一現象也讓大陸近年出現不少關於「學歷還有用嗎」的討論。中國人民大學教育學院副教授吳秋翔認為，長期以來，勞動市場存在「學歷依賴慣性」，將學歷作為「低成本篩選工具」，過分偏好名校背景、學歷標籤。社會文化則將名校學歷視為「成功人生」的標配，對學歷的追逐崇拜形成集體焦慮，促使年輕人提升學歷以尋求安全感。

吳秋翔表示，當高學歷群體從事送外賣、當網紅等引發社會熱議，個體被迫透過非學歷途徑證明價值。當大學教育從少數人的特權，變成多數人的基本素養時，傳統「學歷等於社會地位」的等式被打破。人們對學歷通膨的焦慮根源，在於仍執著對舊有精英敘事的路徑依賴，對愈發激烈的就業競爭，與個體發展的不確定性，亦是過去的「唯學歷論」帶來的價值迷失。

另，由南京大學學者創辦的「群學書院」分析稱，近期，大陸網路一句流行論述「中國現在不缺大學生，缺的只是交學費的人」，雖然言辭略顯犀利，卻道出大陸當下高等教育規模擴張背後的隱憂。

群學書院指，數據顯示，2025年大陸全國一般高校畢業生規模預計將達到1,222萬人，創改革開放40多年來的歷史最高紀錄。同時，統計結果表明，2024屆畢業生中有眾多人尚未落實工作職位，甚至前2屆的畢業生也仍在持續參與就業競爭。面對畢業潮，「不得不正視一個嚴峻現實：就業市場的壓力空前巨大，學歷貶值成為了一個無法迴避的話題。」

高考 大學教育 依賴

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