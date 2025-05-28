陸公安稱當地企業遭台灣駭客網攻 國台辦預告：將公開通緝

大陸廣州市公安局天河區分局公告，當地公司遭境外駭客組織網路攻擊，為台灣民進黨當局「豢養」的駭客組織所為。大陸國台辦發言人陳斌華28日對此預告，下一步，大陸公安機關將依法對上述人員公開通緝，並借助各類司法渠道堅決予以打擊。

陳斌華28日主持國台辦例行記者會，對於廣州公安的公告，他說，「公安機關已經發布了詳細的警情通報，我沒有更多的可以補充的內容。」

但他接著稱，近年來在民進黨當局支持下，台灣資通電軍頻繁對大陸網路展開網攻竊密、台獨宣傳和系統破壞等活動，對大陸網路空間安全等造成干擾，性質極其惡劣。

陳斌華預告，下一步，大陸公安機關將堅決維護國家安全和企業人民合法正當權利，依法對上述人員公開通緝，並借助各類司法管道堅決予以打擊。

廣州市公安局天河區分局27日公告，近日廣州某科技公司遭境外駭客組織網路攻擊，公安機關經技術分析和溯源追蹤，初步查明該公司遭受的網路攻擊為台灣民進黨當局「豢養」的駭客組織所為。

大陸央視新聞報導還稱，台灣駭客組織的技術水準「整體較低，攻擊手法簡單粗暴」，並引述大陸360集團董事長周鴻禕訪問指出，「台灣地區這幾個APT組織簡單粗暴，能力屬於三流團隊（水準），（攻擊時）也沒有太多的掩飾和隱藏」、「水準低，但很勤奮，活躍度能排第一。」