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中國銀行業競爭激烈 「存千萬換實習」攬客惹議

中央社／ 上海28日電

中國興業銀行推出「高端客戶子女名企實習計畫」，要求客戶新增存款、鎖定存期後可為子女獲得教育服務資源、名企實習機會；計畫推出後惹議，專案緊急喊卡。

興業銀行27日推出計畫，只要客戶新增人民幣千萬存款、鎖定存期後，即可以透過銀行業務為子女對接多家知名機構、企業實習資源，例如谷歌、微軟、字節跳動等，這是針對高階客戶提供增值服務。

第一財經報導指出，計畫掀起熱議，有些抨擊認為「存款怎麼會與實習機會掛勾」、「存款怎麼可以被限期不得轉移」；興業銀行回應，由於專案推動過程有陳述不完整情形，決定暫停相關專案。

興業銀行一名業內人士透露，這波專案核心優勢在於為參與者提供多家知名企業實習機會，完成實習、獲得實習證明後，將能有效地提升客戶子女在留學申請或求職過程的競爭力，這是高階客戶的子女教育規劃一部分。

報導提到，興業銀行針對高階客戶提供增值服務不是特例，為高階客戶的子女提供教育服務、實習機會、生活服務等，這是業界「公開的秘密」，現象背後反映出銀行業競爭激烈、龐大攬客壓力。

中信銀行過往也曾為高階客戶子女打造專案，綜整集團內部資源，提供金融業實習資源，釋出「1週集訓+2至4週實習」機會，可以加入這類專案的客戶門檻為日均管理資產在人民幣600萬元（約新台幣2484萬元）以上。

招聯首席研究員、上海金融與發展實驗室副主任董希淼認為，為高端客戶提供增值服務無可厚非，本質為正常商業行為。以實習機會為例，銀行合作對象包括大型企業、優質金融機構，相互提供支持符合商業邏輯。

董希淼強調，這是正常的商業行為，有鑑於客戶的需求、子女有實習需要，銀行透過與相關機構緊密聯繫，為客戶子女提供實習機會安排，這是以客戶為中心的服務理念實踐，在法律法規上沒有問題。

四川聚仁德律師事務所合夥人于全表示，儲戶存入相應金額資金，銀行為儲戶子女提供知名企業實習機會，該筆資金在子女實習期間不得轉移，這些條件是銀行最開始即明確告知客戶的，屬於合約一部分。

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