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陸大型鋰鈉儲能站 首個雲南投產

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導

中國大陸首個大型鋰鈉混合儲能站「南方電網寶池儲能站」25日在雲南投產。該儲能站每年可調節電量5.8億度，相當於27萬戶居民一年的用電量，值得注意的是，其中綠電佔比高達98%。

央視報導，寶池儲能站佔地面積有5個足球場大小，裝機容量達到400兆瓦時。

公開資料顯示，寶池儲能電站屬於大陸國家能源局56個新型儲能試點示範項目，也是雲南省首批集中共享新型儲能試點示範項目，由5家供應商共同提供200兆瓦／400兆瓦時容量。

「鈉鋰混儲」技術融合鈉離子電池和鋰離子電池的優勢，在提升儲能效率、降低成本以及增強安全性等方面展現出顯著潛力。鈉離子電池資源豐富、成本較低，鋰離子電池則能量密度高、性能穩定，兩者結合，取長補短，能夠更好地滿足不同場景下的儲能需求。

據了解，全球首個「鈉鋰混儲」電站2月25日在寧夏正式投入運營。該項目由寧德時代與國家電網合作打造，該電站的投運，為風光配儲提供新的可行模式。

足球 寧德時代

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