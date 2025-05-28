Shein涉虛假折扣 歐盟警告

歐盟近期持續加大推進對大陸跨境電商平台Shein（希音）的消費者保護力道。歐盟近日敦促Shein遵守歐盟消費者保護法，並警告稱，如果該公司未能解決歐盟的關切將面臨罰款。歐盟指，Shein存在製造折扣假象、設定虛假購買期限以催促消費者下單等問題。

路透報導，歐盟委員會稱，由各國消費者保護機構組成的消費者保護合作網絡（CPC）和歐盟委員會，已向Shein通報其違反歐盟消費者保護法的行為。

針對Shein的投訴包括：宣傳虛假折扣、利用數位手段對消費者施加購買壓力、展示具有誤導性或虛假的產品訊息、以及隱藏聯繫公司客戶服務的詳細訊息等。

歐盟委員會說，Shein將有1個月時間回應CPC的調查結果作出答覆，並就如何解決已查明的問題做出承諾。若Shein未能解決CPC提出的關切，各國當局可採取執法措施，包括可能根據SHEIN在相關歐盟成員國的年營業額處以罰款。

Shein發言人表示，公司一直「與各國消費者主管機關及歐盟委員會進行建設性合作，展現我們遵守歐盟法律與規則的承諾，並持續參與相關程度回應疑慮。」

另，Shein過去也曾因其商業行為而受批評。據BBC今年1月的報導，部分員工每周工時高達75小時，被指違反大陸勞動法。同月，英國國會議員指控Shein對棉花來源問題「故意無視」，因該公司律師在聽證會上多次拒答棉花採購來源。

今年2月，歐盟委員會曾警告Shein和另家大陸電商平台Temu，稱它們須對網站上銷售的不安全和危險產品承擔責任。