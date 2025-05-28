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陸銀髮市場熱 適老產品成長255%

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國國家市場監管總局表示，在近年來中國大力發展銀髮經濟背景下，適老化產品迅速增長。

中新社報導，數據顯示，今年前4月，中國適老化產品數量明顯增長，適老化產品新增2.87萬種，同比增長255.2%。截至4月底，全國消費品總量為21860.4萬種，其中適老化產品總量21.6萬種，涉及近萬家企業。

具體來看，今年前4月，拐杖、輪椅、代步車等助行產品在政策驅動下呈現爆發式增長，為老年人便捷出行和生活質量提升提供保障，助行產品新增0.6萬種、同比增長1032.1%。此外，日常生活輔助用品增1.8萬種、同比增260%；居家安全產品增0.2萬種、同比增長220%；護理用品新增0.1萬種、同比增166%；康復訓練器材新增0.07萬種、同比增長12.2%；健康監測設備新增0.1萬種、同比增8%。

從地域分布看，截至4月底，東、中、西、東北部適老化產品數量分別是20.4萬種、0.9萬種、0.2萬種、0.1萬種，呈現地域發展不均衡狀態。東部地區的適老化產品數量全國占比94.4%，主要分布在浙江省、江蘇省、廣東省，這些地區有較強的製造業基礎和供應鏈優勢，是中國醫療器械、康復器具等適老化產品的生產基地。

截至2024年末，中國60歲及以上人口已達3.1億，占總人口的22%，老齡化程度持續加深。整體數據顯示，儘管適老化產品增速顯著，但供給規模和人口基數相比仍存在明顯不足，市場開發空間可觀。

老年人 老化 廣東

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