籲台商擁抱大陸 潘賢掌：兩岸經濟離不開和平

大陸國台辦副主任潘賢掌昨天在「二○二五浙江台灣合作周」開幕式致詞時表示，民進黨當局越是圖謀所謂「脫中入北」，台商台企越是要堅定擁抱、融入大陸，他並抨擊美國關稅戰、貿易戰破壞全球經貿秩序，承諾大陸將系統解決台商台企面臨的問題和困難，呼籲台商堅定深根大陸，以應對外部環境的不確定性和衝擊。

聚焦兩岸經貿合作的「二○二五浙江台灣合作周」昨天下午在杭州開幕，潘賢掌致詞時向台商提出三點看法。

第一，堅定看好大陸，把握好中國式現代化提供的廣闊機遇。他表示，大陸經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛力大、活力足，必將為台貿台商的發展提供廣闊舞台和光明前景。

第二，堅定深根大陸，有效應對外部環境的不確定性和衝擊。他稱，大陸面對美國經濟霸凌的反制有力有效，中美博弈的「時勢」都在我們（大陸）這邊，最終的勝利一定屬於我們。他說，大陸將系統解決台商台企面臨的問題和困難，加大支援力度，助力台企轉型升級，拓展內需市場，融入國內大循環。

第三，堅定擁抱大陸，攜手共同壯大中華民族經濟。潘賢掌強調，「兩岸經濟深化合作，企業做大做強都離不開和平穩定的大環境」，廣大台商台企是要堅定擁抱大陸、融入大陸，希望大家堅持「一個中國原則」和「九二共識」，熱情參與兩岸交流合作，共同壯大中華民族經濟。

國民黨副主席夏立言致詞時提到廿年前「連胡會」，強調只要堅持九二共識、堅守兩岸條例對兩岸關係的定位，兩岸就可以溝通對話。他並指，目前兩岸官方無法對話協商，兩岸民間交流作為維繫台海和平的重要管道，更加不可或缺。

昨天開幕式上，包含浙江省長劉捷、國台辦副主任潘賢掌、國民黨副主席夏立言、兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄、兩岸企業家峰會陸方理事長郭金龍、商總理事長許舒博等人以及來自大陸官方、兩岸工商團體、行業協會、企業與台商台青等出席。