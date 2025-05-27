美中對抗下…台商出路怎解 李政宏：利用大陸佈局多元化市場

面對美中對抗之下在陸台商該如何應處，大陸全國台企聯會長李政宏27日在浙台周活動期間受訪建議台商，要思考如何從外銷轉向大陸內銷，以及思考如何利用大陸有的RCEP（區域全面經濟夥伴協定）、有良好貿易關係的東協國家，或者當前較緩和的中歐關係來多元化市場，增強產業韌性。

大陸全國台企聯舉辦的第二期「台企聯大講堂」27日上午在2025浙台周期間於杭州舉辦，本次活動以「人工智慧發展與台商機遇」為主題，由大陸之江實驗室主任、阿里雲創始人王堅作主旨演講。台商代表200多人出席。

李政宏在活動期間受訪表示，人工智慧應用場景不單單只是在消費端，如何能夠融入百工百業，值得深入思索，最重要的是要結合自己本身企業的管理與流程，找出最佳化的方式。兩岸應該深度求索在AI裡面能夠共創的火花。

就中美關稅戰，儘管當前美中進入休兵期，李政宏認為，抑制大陸崛起是美國兩黨唯一的共識，以後面對的困難跟挑戰還是比較多。因此，台商如何外銷轉內銷，利用大陸龐大中產階級的消費崛起以及城市現代化，以及如何開拓多元的市場，比如利用大陸RCEP、跟東協國家有良好的貿易關係，還有目前更為緩和的中歐局勢等，來多元化市場，增強自己本身產業的韌性，絕對是台商不可忽視的命題。

對於賴政府喊出「脫中入北」而後又澄清「佈局全球當然包含大陸」，李政宏暗批賴政府「算是認清現實」。他表示，兩岸經貿依存度非常高，大陸也有很大的應用場景，如何進行強強結合才是兩岸要攜手共同面對美國關稅戰的最重要議題，而不是製造緊張或者做無謂的競爭。

台灣商業總會理事長許舒博建議，在美國與全球對立的情況下，假使歐洲跟中國的市場能夠做一個更大的結合，兩大市場絕對可以對應美國的市場，從危機創造轉機，從轉機創造商機。他建議大陸應該加大向全球開放，透過觀光業帶動大陸內需市場的成長。他也呼籲大陸加大對台灣金融業的開放。

昆山台協會長孫德聰表示，TikTok在美國的成功案例表明，大陸的基礎基數大，研究成果更實用，台資企業應看到大陸市場大、產業鏈和創新鏈完整的優勢，這能讓台胞更有信心到大陸發展。

在27日下午浙台周開幕式上，兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄致詞時表示，隨著大陸開放政策的持續完善和兩岸經濟融合發展的不斷深化，將有更多的台企深度融入大陸產業鏈和供應鏈，共同推進兩岸產業高質量對接，共同分享新質生產力帶來的巨大機遇紅利。他並指，在兩岸當前官方溝通機制不暢的情況下，兩岸企業家峰會將繼續發揮聯結兩岸工商界的重要橋梁紐帶作用，攜手兩岸企業共同應對各種風險挑戰。

今年邁入第12屆的「浙台周」於5月27日至29日舉行，本屆以「共育新質生產力 共享開放新機遇」為主題，27日下午的開幕式上，有8個台資項目在現場進行簽約，涉及醫療、儲能、旅遊、數智、製造等領域，並舉行兩岸青年數字經濟研創基地成立儀式。開幕式外，後續還將在杭州、寧波、溫州、嘉興、紹興等城市設置分會場，舉辦專題經貿對接活動。