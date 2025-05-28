港交所擬推「零日期權」

香港交易所計劃最快在明（2026）年上半年推出與恒指掛鉤的「零日期權」（Zero-Day Options）交易，旨在吸引高頻交易者並提升衍生品金融市場活躍度，此舉被視為亞洲市場對華爾街金融工具效仿的重要嘗試。

零日期權是一種到期時間不足24小時的金融衍生品，特指在交易日當天到期並失效的期權合約。彭博引述知情人士稱，港交所已就此事諮詢市場參與者，目前回饋積極。

報導稱，零日期權被稱為「0DTE合約」，為金融衍生品的一種，允許投資者對市場短期波動進行精細交易和風險管理。其最早於2022年在美國推出，至2024年第4季，其交易量已占標普500指數期權總交易量的一半以上。

分析指出，零日期權常用於針對經濟數據發布、央行政策會議等事件進行短期押注或風險管理。機構投資者透過高頻交易對沖日內波動風險，但可能反向加劇市場震盪。同時具有投機與套利特性‌，例如2025年美股市場曾有投資者透過川普政策相關推文，利用零日期權實現單日2,100%的收益率。

值得注意的是，港交所董事總經理兼股票產品開發負責人上周亦在一場論壇表示，市場對短期合約需求「非常強勁」，港交所希望複製全球最大股票市場的成功。此外，由於在股票交易與新股上市活躍推動下，港交所今年首季獲利創下歷史新高，並持續在擴展期權產品陣容。去年9月，港交所推出恒生科技指數的每周期權，11月又新增10檔個股的每周期權。