陸產首顆6奈米GPU問市

大陸國產GPU新創公司礪算科技公告，其研發的首款GPU G100已測試上線。該GPU號稱是大陸國產第一顆6奈米GPU，且與輝達RTX系列看齊。有消息稱，礪算科技GPU已獲得了一些知名終端客戶關注，目前該GPU晶片已接到逾人民幣億元預定單。

礪算科技日前公告，在經歷長達三年多的研發後，其首顆自研架構全自主知識產權GPU晶片在封裝回片（指測試上線）後已完成測試，截至目前，結果符合預期。下一步，公司將根據需求，繼續進行軟硬體測試和驅動優化工作。

據快科技，該GPU支持主流圖形API，同時具備高算力、顯示卡記憶體容量大和低功耗特性，在遊戲、專業設計、智慧汽車等領域均有著廣泛的應用前景。除了能應對高分辨率、高幀率的3A遊戲場景，也能滿足專業圖形設計軟體對圖形處理能力的要求。

芯智訊引述內部人士說法稱，該GPU產品性能已能對標輝達RTX4060系列，代表有望打破海外長期以來的壟斷局面，填補大陸國內高端GPU市場的空白。

礪算科技成立於2021年，是一家致力於研發多層次圖形渲染的晶片設計企業，目標是基於原創自研架構的GPU產品，開發出對標國際第一線企業的GPU產品，並可與外部生態無縫兼容，力爭解決大陸國產主流完整GPU架構自主可控的關鍵問題。

G100原計劃在2023年進入市場，但在2023年6月礪算科技被爆出積欠薪資及人員流失問題，2024年5月更傳出「燒光3億融資，處於破產邊緣」，直到同年9月母公司東芯股份公告對其增資，但資金僅支撐到2025年3月，今年4月G100處於封裝測試與產品驗證的關鍵階段時，公司又再度爆出積欠薪資問題。外界關注G100或成為改變公司處境的關鍵。