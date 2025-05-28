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陸工業企業利潤躍進 裝備、高技術製造業成增長引擎

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸工業利潤加速增長。（新華社）
大陸工業利潤加速增長。（新華社）

大陸國家統計局昨（27）日公布最新數據顯示，4月規模以上工業企業利潤年增3%，較3月加快0.4個百分點，創年內最高增速，特別以裝備製造業、高技術製造業為代表的新動能行業利潤增長較快。1-4月工業利潤年增1.4%。

分析指出，儘管中美貿易緊張局勢不確定性仍存，但受到「兩新」政策（大規模設備更新、消費品以舊換新）效應影響，企業產量增加，提振利潤仍有增長。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

前四個月，大陸工業企業實現營業收入人民幣43.44兆元，年增3.2%；營業利潤率4.87%，年減0.09個百分點；實現利潤總額人民幣2.1兆元，年增1.4%。

從企業別看，前四個月，規模以上工業企業中，國有控股企業利潤總額人民幣7,023億元，年減4.4%；股份制企業利潤總額約人民幣1.6兆元，增長1.1%；外商及港澳台投資企業利潤總額人民幣5,429億元，增長2.5%；私營企業利潤總額人民幣5,707億元，增長4.3%。

大陸統計局工業司統計師于衛寧分析，1至4月，從行業看，在41個工業大類行業中，有23個行業利潤按年增長。

各地區各有關部門用足超長期特別國債資金，推動「兩新」政策繼續顯效。

在大規模設備更新相關政策帶動下，專用設備、通用設備行業利潤分別增長13.2%、11.7%，合計拉動工業利潤增長0.9個百分點。

消費品以舊換新政策效果明顯，家用電力器具專用配件製造、家用廚房電器具製造、非電力家用器具製造等行業利潤分別增長17.2%、17.1%、15.1%。

于衛寧並稱，國際環境變數仍多，需求不足、價格下降等制約因素仍然存在，工業企業效益穩步恢復的基礎還需繼續鞏固。

下階段，要推動科技創新和產業創新融合發展，優化調整產業結構，加快傳統產業轉型升級，培育壯大新興產業，促進工業企業效益持續恢復向好。

展望後市，民生銀行首席經濟學家溫彬表示，預計政策將透過重點產業提質升級、融資支持、需求提振、成本優化等措施，進一步提振工業企業利潤。

但後續須關注出口增速放緩、房地產市場分化對於工業企業利潤的壓制。

製造業 人民幣

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