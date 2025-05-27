百億補貼衝擊…拼多多Q1利潤大減47% 美股盤前暴跌20%

大陸電商拼多多發布2025年第1季（截至3月31日止）財報。財報數據顯示，報告期內，拼多多營收人民幣957億元，年增10%。歸母淨利潤147億元，年減47%，陸媒稱這是一份「嚴重不及市場預期的財報」，財報發布後，截至發稿，拼多多美股盤前跌超20%。拼多多董事長兼聯席CEO陳磊稱競爭、關稅與百億減免補貼導致首季利潤下降。

從收入結構觀察，本季拼多多來自在線營銷服務收入和其他收入為人民幣487億元，年增15%，交易服務收入為人民幣470億元，年增6%。

拼多多上季在線營銷服務及其他收入增長17%，交易服務收入年增33%，已是在拼多多廣告和佣金收入連續多季增速放緩後的數據，本季，拼多多的增長疲態進一步放大。代表拼多多收入增速正在持續放緩，尤其是交易服務收入。

財報顯示，本季拼多多銷售和營銷費用為人民幣334億元，較去年同期的234億上漲43%，增長人民幣100億元。拼多多在財報中表示，這主要是由於促銷及廣告活動支出增加。顯示拼多多銷售和營銷費用的大幅增長導致了利潤下降。

拼多多董事長兼聯席CEO陳磊在業績電話會議中預告，支持消費者及商家的措施和投資最終將在長期內帶來更強大、更高品質的商家生態系統，但相關努力可能會在短期甚至相當長的一段時間內影響公司獲利能力。

陳磊在業績電話會議中表示，受外部環境快速變化以及業務投入與回報周期不匹配的影響，營業收入在首季增速明顯放緩，故收入增長和持續的生態系統投資導致利潤大降，正如過去幾季多次傳達般，隨著業務的增長和新挑戰的出現，增長率放緩是不可避免。

陳磊說，今年首季利潤下降可歸因於三個因素：一是大陸電商領域競爭加劇；二是關稅等外部政策環境的劇烈變化給拼多多的商家帶來了巨大壓力，他們往往缺乏快速有效適應的能力；三是，自去年下半年以來，拼多多大幅擴大百億減免計劃下針對商家的減費範圍，作為推動平台生態高品質發展的重要措施。

拼多多集團執行董事、聯席CEO趙佳臻表示，一方面，平台將繼續探索更多的降傭舉措，持續為商家降本減負，創造更多的成本空間、經營空間和創新空間；另一方面，平台對商家的幫扶範疇將從頭部腰部拓展到中小商家，要將功夫著重花在中小商家身上，敢於啃高質量發展中的硬骨頭，最大化釋放中小商家的潛力，推動產業帶實現更大規模、更高質量的整體升級。

陳磊在2024年8月作出的預警成為現實。彼時陳磊在財報電話會中便表示，未來利潤將逐步進入下降趨勢，這是長期健康必要的代價。