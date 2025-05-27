文遠知行、蘿蔔快跑後 小馬智行在杜拜試運營Robotaxi

陸自駕計程車企業小馬智行27日宣布與杜拜道路交通管理局（RTA）日前達成戰略合作，將在當地落地Robotaxi車隊。此次合作標誌著小馬智行全球化戰略布局取得新突破，其自動駕駛解決方案經過中國一線城市複雜場景驗證，將在杜拜實現戰略延伸和快速落地。

大陸Robotaxi巨頭企業出海進度引關注，而中東地區成為各企業搶佔的重點市場。文遠知行在2021年就與阿拉伯聯合大公國本地企業Bayanat（現名Space42）建立合作，在阿布達比推出面向公眾的Robotaxi服務。今年4月，文遠知行與Uber將合作模式複製到杜拜，與杜拜道路交通管理局RTA攜手，在杜拜的Uber平台上推出文遠知行的Robotaxi服務；百度旗下自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」3月也與阿拉伯聯合大公國杜拜道路交通局（RTA）簽署合作協議，率先在杜拜市區開展無人駕駛規模化測試和服務，雙方計劃在杜拜部署超過1,000台全無人駕駛汽車。在小馬智行進入後，大陸Robotaxi三巨頭將在中東會師。

根據規劃，此次合作將分階段實施：2025年啟動測試運營，2026年推進全無人商業化運營，並實現與杜拜當地地鐵、有軌電車以及海上航線等多元交通網絡的無縫銜接。

小馬智行首席財務官王皓俊強調，繼與Uber達成全球戰略合作後，此次杜拜項目也將成為小馬智行中東戰略的又一重要支點。根據規劃，小馬智行將在未來兩年內將Robotaxi車隊規模擴展至數千輛量級。

據了解，小馬智行是全球首個實現北上廣深全無人駕駛服務全覆蓋的自動駕駛企業，旗下第七代Robotaxi車型已形成三大核心優勢：100%車規級量產、自動駕駛套件成本大幅下降、基於平台化設計的多車型快速適配能力。其搭載的六類量產傳感器陣列可實現車周360°無盲區感知，配合自研傳感器清潔方案。

小馬智行截至目前已在中國、美國、韓國、盧森堡等國持有Robotaxi牌照。此外，其網約車、出租車平台合作夥伴，包括 Uber、如祺出行、支付寶、高德打車、新加坡康福德高集團、盧森堡出行公司Emile Weber等，已為小馬智行Robotaxi開闢用戶基礎和服務入口。