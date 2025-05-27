首季報喜！小米公布今年第1季財報 營收及淨利雙創歷史新高

小米集團公布27日今年第1季財報營收及淨利潤雙雙創下歷史新高，營收人民幣1,112.9億元，年增47.4%，經調整淨利潤人民幣106.7億元（約新台幣448億元），年增64.5%，主因電動車、大家電及手機產品同步出現成長。

小米集團總裁盧偉冰在業績電話會上透露，截至5月26日，小米SU7 Ultra最新鎖單數已超過2.3萬台，遠超預期，小米汽車會盡全力提升產能，全力保障35萬輛的年度交付目標實現。

小米今年第1季智慧電動汽車及AI等創新業務營收達到人民幣186億元，其中汽車營收人民幣181億元，由於電動汽車去年4月開始量產出貨，這部份幾乎是從無到有，從去年同期的人民幣2,600萬元出現爆發式增長，已貢獻小米首季近17%的營收。

此外，今年第1季，智慧電動汽車及AI等創新業務毛利率高達23.2%，高於去年同期的12.6%，也遠高於小米智慧手機今年的12.4%，不過，智慧電動汽車及AI因為初期投資金額攤提較大，虧損約人民幣5億元。

小米表示，首款電動車SU7系列今年第1季交付7萬5,869輛，平均每輛單價（ASP）達到人民幣23萬8,301元，同時公司將擴充產能，目前小米SU7系列累計交付量25萬8,000台，汽車銷售門市已遍布全國65城，產能及銷量提升明顯。

在手機×AIoT業務方面，今年第1季營收達到人民幣927億元，年增22.8%，作為小米的傳統核心業務，智慧手機營收人民幣506億元，年增8.9%，出貨量達到4,180萬台，年增3%，平均銷售單價人民幣1,211元，年增5.8%。

根據Canalys資料，小米全球智慧手機出貨量排名第三，市場占有率14.1%，提升0.3個百分點。在中國大陸市場，小米市占達到18.8%，年增4.7個百分點，時隔十年重回出貨量第一。手機分部毛利率降至12.4%（去年同期14.8%），主因零組件價格上漲。

IoT與生活消費品業務收入達到人民幣323億元，年增58.7%，毛利率達到25.2%，年增5.4個百分點。截至2025年3月31日，AIoT平台已連接的IoT設備數（不包括智慧手機、平板及筆記型電腦）增長至9億4,370萬，年增20.1%。