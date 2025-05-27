強調積極作為 陸國務院反壟斷會議：綜合整治「內卷式」競爭

北京當局近來多次提到整頓「內卷式」競爭。大陸國務院反壟斷反不正當競爭委員會專家諮詢組全體會議日前在北京召開，會議再次強調要積極作為，綜合整治「內捲式」競爭，並加快建構大陸全國大統一大市場。

大陸市場監管總局5月27日在網站發布消息指出，大陸國務院反壟斷反不正當競爭委員會專家諮詢組全體會議強調，要緊緊圍繞委員會工作部署，緊扣加快構建全國統一大市場、綜合整治「內捲式」競爭、加強競爭監管執法等重點任務，主動擔當、積極作為，更好履行專家諮詢組職責，為提升公平競爭治理能力、維護公平競爭市場秩序貢獻智慧力量。

事實上，大陸官方近來多次提到整頓「內卷式」競爭。新加坡《聯合早報》指出，大陸發改委政策研究室副主任李超5月20日表示，大陸經濟正處在新舊動能轉換期，新產業新業態新模式競相湧現，傳統產業加快轉型升級。在這個過程中，確實有一些行業出現結構性問題，有的盲目跟風投資，有的跟不上技術更新迭代節奏。

李超指出，一些企業陷入「內捲式」競爭，有的以低價、超低價、甚至以低於成本價格銷售，有的製假售假、以次充好。這些都突破了市場競爭的邊界和底線，扭曲了市場機制，擾亂了公平競爭秩序，必須加以整治。

另，據大陸官媒《經濟日報》，大陸國務院高度重視「內捲式」競爭問題，去年下半年召開的中共中央政治局會議、中央經濟工作會議等高規格會議都對整治「內捲式」競爭作出明確要求，今年全國「兩會」（人大與政協）還首次把「綜合整治『內捲式』競爭」寫入《政府工作報告》，彰顯了決策層對於整捲式競爭的堅定性「內捲式」。

此外，《人民日報》近日亦發表評論文章指出，「內捲式」競爭浪費社會資源，不可持續，低水平的「內捲式」競爭，更會導致多輸結局，要統籌好有效市場和有為政府的關係，需要「看得見的手」該出手時就出手。