批賴政府「脫中入北」 陸國台辦副主任籲台商深根大陸

大陸國台辦副主任潘賢掌27日下午在「2025浙江台灣合作周」開幕式致詞時表示，民進黨當局越是圖謀所謂「脫中入北」，台商台企越是要堅定擁抱、融入大陸，他並抨擊美國關稅戰、貿易戰破壞全球經貿秩序，承諾大陸將系統解決台商台企面臨的問題和困難，呼籲台商堅定深根大陸，以應對外部環境的不確定性和衝擊。

聚焦兩岸經貿合作的「2025浙江台灣合作周」開幕式27日下午在杭州登場，今年活動以「共育新質生產力 共享開放新機遇」為主題，包含浙江省長劉捷、國台辦副主任潘賢掌、國民黨副主席夏立言、兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄、兩岸企業家峰會陸方理事長郭金龍、商總理事長許舒博等人及台商、台青、台協出席。

潘賢掌在致詞時首先以閩南語「大家好」向台下問好，並向台商提出三點看法。第一，堅定看好大陸，把握好中國式現代化提供的廣闊機遇。他表示，大陸經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛力大、活力足，必將為台貿台商的發展提供廣闊舞台和光明前景。

第二，堅定深根大陸，有效應對外部環境的不確定性和衝擊。潘賢掌首先抨擊美國熱衷於推行單邊主義、保護主義，對全球政治經濟格局帶來衝擊，並指關稅戰、貿易戰違背全球化的歷史大勢，破壞經貿秩序，損人害己。他並稱，大陸面對美國經濟霸凌的反制有力有效，中美博弈的「時勢」都在我們（大陸）這邊，最終的勝利一定屬於我們。

潘賢掌說，當前和今後，大陸把做強「國內大循環」作為經濟行穩致遠的戰略之舉，他並承諾，陸方將系統解決台商台企面臨的問題和困難，提出切實可行的政策措施，落實同等待遇，加大支援力度，助力台企轉型升級，拓展內需市場，融入國內大循環。

第三，堅定擁抱大陸，攜手共同壯大中華民族經濟。潘賢掌強調，「兩岸經濟深化合作，企業做大做強都離不開和平穩定的大環境」，他接著批評民進黨當局為了一己私利，為美賣台，罔顧民族大義，違背經濟規律，執意推動兩岸脫鉤斷鏈，破壞台海和平，損害同胞福祉。