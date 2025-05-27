陸電動車市場掀降價大戰 長城汽車董座：汽車業「恆大」已出現

中國電動車市場不斷掀起降價大戰。中國長城董事長魏建軍受訪表示，有些車企在追求市值、抬高股價方面下太大功夫，汽車產業安全會遭到嚴重威脅，「現在汽車產業裡邊的『恆大』已經出現 ，只不過沒爆而已」。

恆大曾是中國龍頭級房地產企業，開發規模、資金流通及客戶數量都曾在中國居領先地位。但近年來因擴張過速及中國房市崩跌，導致資金週轉嚴重受阻，爆發大規模財務危機，創辦人許家印更因此被捕，成為中國房企崩塌的代表。

綜合快科技等中國媒體近日報導，長城董事長魏建軍近日接受新浪財經執行長鄧慶旭訪問時，作上述表示。

針對魏建軍曾對中國新能源汽車行業發表悲觀論調，魏建軍表示，他不是對電動車悲觀，而是電動車健康發展首先不能過度被資本裹挾，任何商業都需要有利潤、賺錢、造血持續投入才能得到發展。電動車要健康發展，車企不能過度資本化。

魏建軍表示，現在「有些車企」在追求市值、抬高股價上下的功夫太大；而長城願意拿錢對汽車各個主機廠（核心製造廠）進行全面審計。

魏建軍又說，「我們中國的汽車產業這個產業安全，會遭到嚴重威脅。現在汽車產業裡邊的『恆大』已經出現 ，只不過沒爆而已」。

魏建軍表示，純電車虧損都特別嚴重，根本形成不了一個商業閉環，現在資本該賺的錢已經賺走了，甚至一些老股已經賣掉了，只剩下這個產業，「所以今後怎麼發展，大家都還在賠著錢賣」。新能源補貼應服務於行業健康發展，「該退出的就應該退出」。

魏建軍又對近年中國車企不斷降價提出質疑，「這些年有些產品從22、23萬降到12、13萬，什麼樣的工業產品能降10萬還能保證質量（品質），這是絕對不可能的事」。

他表示，中國車企在海外做得也「非常不規矩」，外國人看不懂，15萬的車半年後就賣10萬，消費者剛買了到手半年就虧5萬，「你想中國品牌汽車在海外該如何發展？」。

魏建軍又提到，真正走出海外的時候，電動車不會代替所有的能源，原因有很多。電動車應該找到它最適合的位置，國家也在支持燃油車。要做「汽車強國」便要為全球所有市場提供出行的解決方案，以技術科技為用戶解決問題。

財聯社等中國媒體26日報導，比亞迪進行今年第3次大促銷，對旗下22款車型進行降價，最大降幅達34%。業界人士認為，比亞迪連續大力度促銷是受到國內市場的壓力。

比亞迪2025年銷量目標為550萬輛，根據比亞迪產銷數據，今年1至4月，其新能源汽車累計銷量約138萬輛，完成年度目標約1/4。但若剔除4月7萬9086輛的海外銷量，比亞迪當月國內銷量是今年首次出現較上月微跌。

而比亞迪推出促銷活動後，引發吉利等品牌也跟進，降價促銷旗下電動車。