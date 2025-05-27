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中美貿易新戰場？港口擁有權之爭 美私募基金擬競購澳達爾文港租約

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
港口問題已成為中美貿易戰的新戰場之一。澳洲人報（The Australian）近日指，美國私募基金博龍資產管理公司（Cerberus Capital Management LP）準備競購由中國大陸嵐橋集團持有的澳洲戰略港口達爾文港。圖為達爾文港。圖／新華社
港口問題已成為中美貿易戰的新戰場之一。澳洲人報（The Australian）近日指，美國私募基金博龍資產管理公司（Cerberus Capital Management LP）準備競購由中國大陸嵐橋集團持有的澳洲戰略港口達爾文港。圖為達爾文港。圖／新華社

港口問題已成為中美貿易戰的新戰場之一。澳洲媒體《澳洲人報》（The Australian）近日指出，美國私募基金博龍資產管理公司（Cerberus Capital Management LP）準備競購由中國大陸嵐橋集團持有的澳洲戰略港口達爾文港（Darwin Port）。

《澳洲人報》26日報導，博龍資產管理公司計劃向嵐橋集團提出購買該港99年租約的報價，價格略高於嵐橋2015年支付的澳幣5.06億元（約台幣98億元）。一位不願具名的澳洲官員表示，嵐橋可能願意接受約澳幣10億元（約台幣194億元）的報價。

據了解，博龍資產管理公司總部位於美國紐約，其聯合創辦人范博格（Steve Feinberg）於今年3月被任命為美國國防部副部長。

彭博指出，嵐橋集團在澳洲的非執行董事奧康納27日透露，目前集團尚未收到政府任何層級的報價或接洽，並稱達爾文港運營照常，將繼續專注於業務增長。

報導稱，達爾文港是澳洲最北端的海事設施，每年約有2,000名美國海軍陸戰隊在這裡進行為期六個月的訓練。2015年，澳洲北領地政府將該港口以99年租約出售給嵐橋集團，惟遭到時任美國總統歐巴馬批評，且在過去10年來飽受美澳輿論質疑。

路透此前曾指，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）4月在競選期間曾說，達爾文港是澳洲戰略資產，必須掌控在澳洲人手中。該國政府正在制定一項計劃，將以國家利益為由使中國大陸持有者出售達爾文港。

另，代表達爾文市的工黨議員戈斯林（Luke Gosling）表示，2015年出售達爾文港的決定「幾乎是叛國行為」，並透露已有國際買家有意從嵐橋集團手中收購該租約。他並透露，已經與一些潛在買家進行數月討論，包括在澳洲有業務的大型國防工業公司及相關機構。澳洲政府會評估「誰能為澳大利亞納稅人帶來最大價值」。

新加坡《聯合早報》指出，港口問題已成為中美貿易戰的新戰場之一。香港富豪李嘉誠也捲入其中，正尋求將旗下遍布全球的43個港口資產（包括巴拿馬運河的兩個港口）出售給由美國投資公司貝萊德支持的財團，惟此舉招致北京強烈反對。

中國大陸駐澳洲大使肖千25日批評艾班尼斯政府收回達爾文港經營權的意圖，並強調經營這座具有戰略意義的澳洲北部港口的中企不應受到懲罰，而是應該得到鼓勵。「在港口虧損時把它租出去，在港口盈利時將其收回，這在道義上是欠妥的。」

資產 艾班尼斯 美國 澳洲 巴拿馬運河

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