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「零公里二手車」亂象 傳陸商務部與比亞迪等車企開會

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
財聯社指出，27日，從多家汽車產業鏈公司獲悉，大陸部分車企、下游公司及行業機構接到相關部門通知參與研討會，主要議題是促進二手車流通高質量發展，對「零公里」二手車及進一步促進二手車流通消費相關內容進行研討。 (歐新社資料照片)
財聯社指出，27日，從多家汽車產業鏈公司獲悉，大陸部分車企、下游公司及行業機構接到相關部門通知參與研討會，主要議題是促進二手車流通高質量發展，對「零公里」二手車及進一步促進二手車流通消費相關內容進行研討。 (歐新社資料照片)

財聯社指出，27日，從多家汽車產業鏈公司獲悉，大陸部分車企、下游公司及行業機構接到相關部門通知參與研討會，主要議題是促進二手車流通高質量發展，對「零公里」二手車及進一步促進二手車流通消費相關內容進行研討。

路透近日引述消息人士指出，大陸商務部預計在27日與大陸行業協會以及比亞迪和東風汽車等汽車製造商舉行會議，討論日益增加的「零里程二手車」銷售現象。

上述消息人士續稱，所謂「零里程二手車」這種情況是指，一些汽車雖已完成登記、領取車牌，形式上已被視為「已售出」，但實際上從未被行駛，卻被當作二手車在市場上出售。「這種操作被業界視為車企與經銷商在面對激進銷售目標壓力下，用以推動新車銷售的一種可能策略。」

新浪財經提到，長城汽車董事長魏建軍近期受訪時亦表示，這是大陸長年價格戰導致的產業現象之一。某些車企把新車當二手車賣，三、四千家經銷商在賣零公里二手車。目前在大陸的二手車平台上，至少有3,000至4,000個賣家，正在銷售這類「零里程」的「二手車」。

魏建軍並稱，對於用戶而言，這類看似準新車的產品，實則隱藏電池衰減、部件磨損等風險，且因已登記上牌，消費者無法享受新車質保，售後維權陷入僵局；對於行業而言，其低價策略擾亂新車定價體系，迫使車企陷入降價、減配、質量下滑的惡性循環。

路透並指，上述會議的參與方還包括中國汽車工業協會（CAAM）、中國汽車流通協會（CADA），以及部分大陸二手車交易平台。截至發稿前，比亞迪、東風汽車與中國汽車流通協會等皆未對此回覆。

風險 消費者 大陸商務部

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