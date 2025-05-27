商業地產萬達面資金難關 出售核心資產48家公司

中國商業地產巨頭萬達集團董事長王健林近日持續出售資產以償還債務，旗下48家萬達廣場股權全數賣出，交易金額達人民幣500億元（約新臺幣2100億元），此外，王健林個人持有的股權被凍結超過4.9億元。

這並非萬達首次因賣資產引發關注。綜合財聯社與界面新聞報導，為緩解流動性壓力，王健林2017年作價637億元將13個文旅項目和77家飯店，分別售予融創和富力。2025年5月，王健林又一次把核心資產拿出來，計劃將旗下48座萬達廣場打包出售。

國家市場監管總局近日披露的訊息顯示，太盟（珠海）管理諮詢合夥企業、騰訊控股有限公司、陽光人壽保險股份有限公司等多家公司，將共同設立合營企業，收購萬達商管直接或間接持有的48家目標公司的100%股權。有市場消息稱，此次交易金額將達到500億元。

根據列表，這48家目標公司分別對應北京、廣州、成都、杭州、南京、武漢等多個一、二線城市的萬達廣場項目。

報導指出，今年以來，王健林所持有的大連萬達集團股份有限公司、大連合興投資有限公司、萬達體育有限公司、珠海萬達銳馳企業管理有限公司等部分股權先後被凍結，合計被凍結股權數額超4.9億元。

截至目前，大連萬達集團被執行總金額為74.2億元，大連萬達商業管理集團被執行總金額約1.39億元。

據不完全統計，2023年至2024年，王健林已陸續出售超過30座萬達廣場。官網數據顯示，截至2023年底，萬達旗下擁有498座萬達廣場。

業內人士分析稱，經過本輪大幅調整，萬達自持商業地產比重將降至歷史新低，輕資產營運模式逐漸清晰。但也有分析認為，萬達為實現轉型，也要為此承擔不小的代價，其核心商業資產流失可能削弱租金收益基本盤。