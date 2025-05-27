陸商務部：各地經濟技術開發區若符合上市融資條件 將予以支持

大陸商務部外國投資管理司司長朱冰27日表示，允許各地區統籌用好地方政府專項債券等資金，支持國家級經開區（經濟技術開發區）園區建設、產業項目建設。朱冰指，這一點也是經開區普遍反映含金量很高的一項政策，需要各地政府積極去落實。

華爾街見聞報導，朱冰27日在大陸國務院政策例行吹風會上指出，《深化國家級經濟技術開發區改革創新以高水平開放引領高質量發展工作方案》也支持國家級經開區開發建設主體，透過上市融資等方式拓展融資渠道，如蘇州工業園區的開發主體中心集團已在A股上市，後續如果有經開區符合條件，將與有關部門予以支持。

朱冰表示，國家級經開區是先進製造業的集聚區，也是現代服務業的新興增長點，具備發展新質生產力的獨特優勢。商務部將在「一個加強、三個加速」四方面，推出支持國家級經開區發展新質生產力的具體措施。所謂「一個加強」，就是加強科技創新和產業創新的深度融合。「三個加快」是指：加快傳統產業的轉型升級、加快培育戰略性新興產業群聚、加快布局建構未來產業。

針對加快傳統產業的轉型升級，朱冰說，國家級經開區規模以上的工業企業數量約占全中國大陸14%，正積極運用新技術、新模式改造提升傳統的石化、機械、輕工、紡織、食品等產業。下一步，將圍繞傳統產業綠色化、數位化、智慧化轉型等需要，支持國家級經開區開展重大技術改造升級和大規模設備更新，招引及培育「專精特新」、單項冠軍企業，做強鏈主企業，提升產業綜合競爭力。

朱冰再指，近年來，國家級經開區大力發展戰略性新興產業，涵蓋新一代資訊科技、新材料、高端裝備、海洋裝備等多個領域，經常是產業、在一家園區就形成千億級產值規模的產業群聚。下一步，將引導國家級經開區立足前期的良好基礎，繼續做強做優主導產業，同時持續深化國際合作，持續開闢新領域新賽道。

大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激表示，下一步，商務部將重點做好三方面工作，一是牽頭協調落實《方案》各項政策舉措，推動各地各部門研究出台配套措施，在要素保障、安排改革試點任務、下放經濟管理審批許可權等方面提供更大支持；二是持續打造「投資中國—選擇經開」品牌，支持國家級經開區積極探索實踐，提高招商質效，拓展外資來源，促進在華外資企業再投資；三是指導國家級經開區進一步建立權責清晰、規範高效的現代開發區管理制度，提升公共服務能力和市場化運作水平；完善動態管理機制，加強全周期管理。