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金主變債主？澳洲智庫：發展中國家面臨中國大陸的「債務海嘯」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
澳洲1家智庫近期發出最新報告警告，隨著發展中國家對中國大陸的償債額攀升至歷史新高，全球最貧困的國家正面臨「債務海嘯」。大陸對發展中國家的角色將更多轉為債主而非金主。圖為北京人民大會堂。報系資料照片
澳洲1家智庫近期發出最新報告警告，隨著發展中國家對中國大陸的償債額攀升至歷史新高，全球最貧困的國家正面臨「債務海嘯」。大陸對發展中國家的角色將更多轉為債主而非金主。圖為北京人民大會堂。報系資料照片

澳洲1家智庫近期發出最新報告警告，隨著2025年發展中國家對中國大陸的償債額攀升至歷史新高，全球最貧困的國家正面臨一場「債務海嘯」。接下來，中國大陸對發展中國家的角色將更多轉為債主而非金主。

法新社報導，澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）26日發布報告表示，中國大陸在2010年代透過「一帶一路」大量放貸，用於資助從非洲到南太平洋等地區的港口、鐵路、公路等基建設備。然而，如今這些新貸款已大幅減少，償還債務的金額已超過新借貸。

該智庫研究員杜克（Riley Duke）稱，發展中國家正艱難應對償還中國貸款，及其利息所帶來的海嘯式衝擊。「從現在起到本世紀末，中國對發展中國家的角色將更多轉為債主，而非金主。」

羅伊國際政策研究院依世界銀行（World Bank）數據估算，2025年，開發中國家預計得向中國償還350億美元（約新台幣1兆490億元）的債務，其中220億美元（約台幣6,578億元）將由全球最貧窮的75個國家償還，使其醫療和教育支出面臨風險。

杜克指，鑑於上述數據，中國大陸的淨貸款地位已迅速發生根本轉變，從淨提供融資（貸款金額超過還款）轉為淨流失，即還款金額超過放貸。

報告指出，這種不斷加劇的償債壓力，正對發展中國家的公共財政支出構成威脅，影響其在醫療、教育及應對氣候變化方面的投資能力。報告也質疑，在美國削減對外援助的當下，北京是否可能藉這些債務在地緣政治上施加影響。不過該智庫發現，中國大陸目前已顯著減少對外放貸，發展中國家償還的債務金額已超出所獲得的新貸款。

法新社指，報告還發現，儘管整體對外貸款下降，但中國仍對兩大領域持續提供大量貸款，一類是宏都拉斯與所羅門群島等與台灣斷交後改承認北京的國家，獲得大筆新貸款；另一類是印尼與巴西的資源豐富國家，大陸近年來與其簽署新貸款協議，以確保電池金屬和其它關鍵礦產的供應。

債務

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