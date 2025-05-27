陸今年1-4月工業企業利潤增1.4% 官方：基礎還需繼續鞏固

大陸國家統計局27日公布最新數據顯示，今年前4個月，大陸全國規模以上工業企業利潤年比增長1.4%，較第1季0.8%的增幅有所擴大。官方解讀指，「兩新」政策效應持續顯現，加上新動能行業帶動工業企業利潤增長加快，惟國際環境變數仍多，需求不足、價格下降等制約因素仍然存在，工業企業效益穩步恢復的基礎還需繼續鞏固。

大陸國家統計局工業司統計師于衛寧指，今年1至4月，工業企業利潤成長加快。其中，大陸全國規模以上工業企業獲利成長1.4% ，較今年前3月加速0.6個百分點，延續恢復向好態勢。從產業來看，在41個工業大類產業中，有23個產業獲利年增，成長面近6成。而單計4月，大陸全國規模以上工業企業獲利年增3%，較3月加速0.4個百分點。

其中，裝備製造業引領作用突出。于衛寧說，隨工業產業優化升級深入推進，裝備製造業效益持續提升。今年前4月，裝備製造業利潤年增11.2% ，較前3月加快4.8個百分點；拉動全部規模以上工業利潤增長3.6個百分點。裝備製造業的8個產業中，有7個產業利潤達到2位數成長，六個產業較前3月成長加快，其中，儀器儀表、電氣機械、通用設備、電子等產業利潤分別成長22.0% 、15.4% 、11.7% 、11.6% ，較前3月加快6.7、7.9、2.2、8.4個百分點。

于衛寧並指，高技術製造業利潤增長加快。今年前4月，高技術製造業利潤年增9.0% ，較前3個月加速5.5個百分點，增速高於全部規模以上工業平均7.6個百分點。

從行業來看，今年前4月，隨製造業高端化持續推進，生物藥品製品製造、飛機製造等產業利潤年增24.3% 、27.0% ；「人工智慧+」行動深入推進，半導體裝置專用設備製造、電子電路製造、積體電路製造等產業利潤分別成長105.1% 、43.1% 、 42.2% 42.2% ；智慧化產品協助數位化轉型，相關的智慧車載設備製造、智慧無人飛行器製造、穿戴式智慧設備製造等產業利潤分別成長177.4%、167.9%、80.9% 。

此外，于衛寧表示，「兩新」（大規模設備更新、消費品以舊換新）政策效應持續顯現。專用設備、通用設備產業利潤年增13.2% 、11.7% ，合計拉動規模以上工業利潤成長0.9個百分點。

于衛寧說，總體來看，今年前4月規模以上工業企業利潤加快恢復，新動能行業（以裝備製造業、高技術製造業為代表）利潤增長較快，「兩新」政策效應持續顯現。但也要看到國際環境變數仍多，需求不足、價格下降等制約因素仍然存在，工業企業效益穩步恢復的基礎還需繼續鞏固。