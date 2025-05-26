澳洲考慮收回達爾文港 陸方指責「在道義上欠妥」

上周以來，中國駐澳大利亞大使肖千接受多家中澳媒體採訪時均表示，澳大利亞方面在達爾文港口虧損時把它租出去，在港口盈利時擬將其收回，這種做法「在道義上欠妥」。

2015年，中資嵐橋集團同澳大利亞北領地政府簽署了租賃合同，獲得該國北部達爾文港的租約，為期99年。這一決定當時曾受到廣泛質疑。

上個月，尋求連任的澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）在競選中，批評澳大利亞前保守派政府將達爾文港口「賤賣給一家與中國政府有聯繫的公司」，並表示，達爾文港口應該「掌握在澳大利亞人手中」，他誓言要收回對這一戰略資產的控制權。在選戰中，澳大利亞兩大主要政黨均承諾，當選後將立即收回達爾文港口。阿爾巴尼斯在今年4月接受澳大利亞廣播公司採訪時甚至表示，他希望能找到新的私人業主，但是，如果最終需要聯邦政府直接干預，「我們也已做好了準備。」

上周三（5月21日）中國駐澳大使肖千前往達爾文港，實地考察了嵐橋運營的達爾文港貨運碼頭，次日，肖千接受記者採訪，發表了以上「道義上欠妥」的談話。他表示，堪培拉方面理應履行與嵐橋集團的合同。

根據周末發表在中國駐澳使館網頁的講話稿，肖千認為，10年來，嵐橋在達爾文港進行了大量投資，對當地經濟做出重要貢獻，這樣的企業和項目應該受到鼓勵，而不是懲罰。他希望堪培拉政府能夠「客觀」對待這個項目。

澳洲政府法律上有權取消租賃合同

達爾文港地理位置接近澳洲的東南亞鄰國，離當地不遠，每年會有美國海軍陸戰隊員在美軍基地進行為期6個月的演習。而澳大利亞自己也正在北部建設軍事基地，這些基地將輪流接納美國轟炸機和戰鬥機，旨在加強與美國的防務合作。

當年租賃達爾文港的協議簽署時，時任美國總統奧巴馬曾對華盛頓未能提前得知該交易的信息而表示不滿。

2020年澳大利亞於議會通過了《對外關係法》，根據該法，聯邦政府有權基於國家安全考慮否決州政府、領地政府及大學等機構與外國簽訂的協議。2021年，堪培拉政府使用該法，結束了維多利亞州與中國簽訂的「一帶一路」倡議協定。

德正（綜合報導）

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