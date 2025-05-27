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陸草擬新版「中國製造2025」 攻晶片等關鍵技術生產

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
彭博報導，大陸政府正在起草一分未來十年科技自主的總體規畫，被稱為新版「中國製造二○二五」，鎖定晶片等關鍵技術生產。圖為中芯國際人員工作情形。新華社
彭博報導，大陸政府正在起草一分未來十年科技自主的總體規畫，被稱為新版「中國製造二○二五」，鎖定晶片等關鍵技術生產。圖為中芯國際人員工作情形。新華社

儘管西方國家長期指責北京的產業政策加劇貿易失衡，彭博昨引述知情人士報導，在「中國製造二○二五」即將完結之際，大陸政府正在起草一分未來十年科技自主的總體規畫，被稱為新版「中國製造二○二五」，新計畫鎖定高科技，優先支持晶片等關鍵技術生產。

這表明在美國推動製造業回流及大陸經濟自身面臨再平衡的背景下，北京謀求繼續加強先進製造實力的願景。

一位知情人士稱，起草中的接續計畫會優先包括半導體製造在內的關鍵技術及裝備，而為避免西方國家批評，計畫可能不會以「中國製造二○三五」的形式命名。另一位知情人士說，總體而言，大陸的目標是在中長期保持製造業在ＧＤＰ的占比基本穩定。製造業目前占大陸ＧＤＰ約四分之一。

未來經濟增長目標 恐調整

同時，大陸正在制定自二○二六年起實施的「十五五」規畫。知情人士稱，官員仍在討論是否將提高消費在ＧＤＰ裡占比的目標納入規畫。由於目前拉動消費缺乏著力點，官員傾向於不設置量化目標。

因相關事項未公開，知情人士不願具名。大陸發改委未回應置評請求。報導指，雖然規畫細節尚存變數，但是維持製造業占比的決心和對設定消費成長量化目標的遲疑表明，大陸決策者可能更傾向於加強對科技創新的支持，以應對未來五年不斷增加的外部環境挑戰。且美國總統川普誓言實現美國的再工業化，可能增添大陸對於保持自身工業生產優勢的緊迫感。

大陸在二○一五年公布「中國製造二○二五」方案，提出發展造船、太空、汽車、半導體、太陽能光電、高鐵、新材料、醫藥產業、機器人、農業機械等十大產業的關鍵技術，並提出「三步走」戰略：二○二五年從「製造大國」邁入「製造強國」；二○三五年達世界製造強國陣營中等水準；在建政百年的二○四九年時，綜合實力進入世界製造強國前列。

日經新聞指出，經過十年，大陸製造業確實在多個關鍵領域實現突破，例如造船業獲得全球七成新船訂單；全球每兩輛純電動車中就有一輛為大陸品牌；太陽能光電全球市占達到八成等等。

「中國製造」太惹眼 美緊盯

美國務卿魯比歐就任前長期關注「中國製造二○二五」計畫，曾在去年參議員任內發表「中國打造的世界」報告指出，美國必須緊急採取行動，重振美國的製造業，並實施強而有力的貿易壁壘，以應對大陸產品的挑戰。

半導體 北京

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