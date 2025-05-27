萬達賣48座商場 熟人團接手

大陸龍頭商業地產開發商萬達集團正加快出售資產套現，近日再售48座萬達廣場。市場消息稱，此次交易金額將達人民幣500億元，由騰訊等「熟人團」接盤。

大陸國家市場監管總局昨（26）日公告，萬達集團創辦人王健林旗下大連萬達商業管理集團再次出售資產。公告顯示，萬達商管將48家萬達廣場的100%股權轉讓給由太盟、高和豐德、騰訊控股等組成的合營企業，這48家目標公司分別涉及北京、廣州、成都、杭州、南京、武漢等大陸多個一、二線城市的萬達廣場項目，該筆交易已被無條件批准。

至於交易具體金額等情況，公告中並未透露。不過，每日經濟新聞提到，有市場消息稱，此次交易金額將達人民幣500億元。據悉，交易完成後，萬達商管將繼續負責這些廣場的日常運營，但萬達廣場所有權將徹底轉移，交易預計將在今年下半年交割。

據不完全統計，王健林2023至2024年已陸續出售超30座萬達廣場。澎湃新聞引述知情人士稱，此次交易回籠資金將緩解萬達集團的流動性壓力。