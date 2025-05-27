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陸半導體雙雄 二合一

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
半導體示意圖。 路透
半導體示意圖。 路透

大陸半導體企業海光信息與中科曙光同步發布公告，雙方正在籌劃換股合併，行業專家認為，如果兩家企業能合併成功，將構建「晶片＋整機＋算力服務」的全鏈條能力，將躋身行業前段班，與華為、浪潮展開全生態博弈。

界面新聞報導，海光信息與中科曙光25日晚共同公告，兩者正在籌劃，由海光信息透過向中科曙光全體A股換股股東發行A股股票的方式，換股吸收合併中科曙光。兩家上市公司股票26日停牌，預計停牌時間不超過十個交易日。

海光信息是大陸國內唯一基於x86架構的高端處理器廠商，核心業務為CPU（通用處理器）和DCU（輔助處理器），覆蓋資料中心、AI算力、政務雲等場景。中科曙光則主要從事高端電腦、存儲、安全、資料中心產品的研發製造，同時包含數位基礎設施建設、智慧計算等業務。

目前兩者市值分別為人民幣3,164億元和905億元，海光信息的市值是中科曙光的2.49倍，在如此大的市值差距背後，中科曙光是海光資訊的最大股東，兩者同為中科院系企業。

業內人士認為，中科曙光與海光信息進行整合，將優化從晶片到軟體、系統的產業布局，發揮龍頭企業引領帶動作用，實現產業「強鏈補鏈延鏈」，減少外部依賴，增強大陸算力產業的自主可控力。全球化競爭中，新公司可與國際巨頭差異化競爭，但面臨技術壁壘與地緣政治挑戰。

然而，有分析指，兩者合併會導致另一問題，晶片廠商和伺服器廠商是上下游關係，若晶片廠商做伺服器，那勢必會影響伺服器廠商的利益。

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