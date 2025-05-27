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穆迪維持大陸A1信評

經濟日報／ 記者陳政錄／綜合報導
國際信評機構穆迪26日發布最新報告，決定維持中國大陸主權信用評級「A1」和負面展望不變。路透
國際信評機構穆迪26日發布最新報告，決定維持中國大陸主權信用評級「A1」和負面展望不變。路透

國際信評機構穆迪昨（26）日發布最新報告，決定維持中國大陸主權信用評級「A1」和負面展望不變。

對此，大陸財政部表示，去年第4季以來，大陸政府實施一攬子宏觀經濟調控政策，經濟指標回升向好，市場預期和信心穩定，債務中長期可持續性增強，穆迪作出維持大陸主權信用評級穩定的決定，是對大陸經濟好轉前景的正面反映。

值得注意的是，本月初，大陸財政部才對另一國際信評機構惠譽，將大陸主權信用評級「A+」調降至「A」回應稱，此舉失之偏頗，不能充分客觀反映大陸實際情況和國際市場對大陸經濟回升好轉的一致認知，對此中方不予認可。

在經濟成長放緩和國際經貿、地緣政治不確性性，及大陸公共財政風險增加下，惠譽去年5月就將大陸當時「A+」主權信用評級展望從「穩定」下調至「負面」。標普去年6月發布，維持大陸「A+」評級及「穩定」展望；穆迪去年7月也維持「A1」評級。

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