大陸西博會登場 3千餘家企業參展

第二十屆中國西部國際博覽會（下稱西博會）廿五日在四川成都開幕。大會以「深化改革增動能 擴大開放促發展」為主題，會期5天，吸引62個國家（地區）、中國27個省（區、市）共3000餘家企業參展。

中新社報導，本屆西博會聚焦擴大高水平對外開放、深化區域交流合作、助推現代化產業體系建設等目標，首次設置雙主賓國、雙主賓省，分別是匈牙利、老撾和浙江、青海，阿聯酋擔任特邀合作夥伴，深化四川省與一帶一路共建國家和兄弟省份互聯互通。

同時，設置西部開放合作、西部產業新動能、西部美好生活3大展區15個主題展示館，展覽面積達20萬平方米，集中展示各地最新科技成果和特色產業。

大會主要活動包括歡迎會、開幕式、巡館巡展、中國西部投資說明會暨經濟合作項目簽約儀式、中國西部國際採購商大會、主賓國活動；圍繞投資促進、貿易合作，阿聯酋等國家，陝西、新疆等西部部分省（區、市）、新疆生產建設兵團，四川省相關市（州）將舉辦投資推介活動25項。

本屆西博會「三類500強」企業參會數量114家、占比55.6%。其中，世界500強61家、比上屆增加74.3%。

另據中新社報導，四川省經濟合作局表示，西博會期間，中國西部各方與國內外投資者共簽約投資合作項目416個，投資金額3543億元（人民幣，下同）。

簽約項目中，四川簽約352個，投資金額3169億元。其中，高科技製造業項目76個，投資近千億元；人工智能、元宇宙、商業航天等新興和未來產業項目38個，投資金額超300億元；在承接產業轉移方面，來自東部省市的項目216個，近80%為製造業項目；航空航天、新能源汽車及動力電池、人工智能等15條重點產業鏈項目99個，投資金額1053億元。

本屆西博會主要活動之一，第十三屆中國西部投資說明會暨經濟合作項目簽約儀式25日在成都舉行。活動由中國西部十二省（區、市）政府和新疆生產建設兵團共同主辦，180餘家知名企業和機構代表出席。其中35個代表項目現場集中簽約。