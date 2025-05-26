華為前天才少年創辦的智元機器人 2025年實現商業化落地

大陸具身智能知名企業智元機器人規劃，2025年下半年開始，靈犀X2機器人能夠實現規模化出貨。預計到2026年底可實現數千台的規模。靈犀X2的核心競爭力在於其突破性的情緒交互能力。大陸人形機器人有望下半年獲得突破。此外，該公司再獲京東科技、上海國資投資。

智元機器人靈犀業務部總裁魏強表示，相比同類人形機器人，靈犀X2不僅具備25-31個自由度（含2個頸部自由度），更通過多模態交互技術。能實現與人類的語音、表情、動作、情緒及行為的深度互動，可同時滿足功能性需求和情感陪伴需求。具體應用上包括展廳擔任講解員、主導文娛活動主持、表演舞蹈或脫口秀等，場景適應能力強大。

目前智元機器人分為三條業務線：第一條是遠徵業務線，高度170公分的人形機器人；第二條是靈犀業務線，高度130公分的人形機器人；第三條是精靈業務線，精靈系列為輪式且具有雙臂的機器人。

智元機器人靈犀業務部總裁魏強，截至2025年1月，智元機器人的人形機器人已經量產超過1,000台，公司已經在工業、商業、家庭、科研教育以及康養場景開展布局。

繼3月獲得騰訊投資領投，華金資本、龍旗科技、臥龍電驅、張江科投、TCL創投、華發集團、藍馳創投等跟投後，智元機器人持續得國資與科技巨頭青睞，每日經濟新聞引述大陸國家企業信用信息公示系統，上海智元機器人於22日發生投資人（股權）變更，包括京東科技、上海具身智創基金成為新進股東。後者為上海國資與浦東新區聯合發起的基金，這也是該基金首筆投資。

被視為宇樹科技勁敵的智元機器人成立於2023年2月，由華為前「天才少年」稚暉君以聯合創始人身份，創辦寓意「智能的人形機器人」的智元機器人（Agibot），將事業落子在了2023年風口上的具身智能，致力於以AI+機器人的融合創新，打造通用具身機器人產品及應用生態。憑藉創始人魅力及產品的快速落地，智元機器人在一級市場吸金無數，不到兩年八輪融資，最新估值被曝達人民幣150億元。