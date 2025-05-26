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純電車戰略調整？傳BMW在陸調高燃油車預估量

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
BMW中國傳出對其純電車型的未來預估量進行調整，以避免新世代電動車在終端市場上出現價格失據的情況。（新華社）
BMW中國傳出對其純電車型的未來預估量進行調整，以避免新世代電動車在終端市場上出現價格失據的情況。（新華社）

BMW中國（陸稱寶馬中國）傳出對其純電車型的未來預估量進行調整，以避免新世代電動車在終端市場上出現價格失據的情況。調整包括降低在售的BMW和MINI品牌純電車型的預估量，以及即將在2026年上市的BMW新世代電動車。目前該消息未獲官方回應。

大陸汽車自媒體「汽車像素」引述接近BMW中國供應鏈人士消息指出，從去年底到今年第1季，BMW中國集中降低了純電車型的未來預估量，同時提升了部分燃油車的預估量。該人士也提及，這是一次集中的修正。BMW下一代電車、油車即將在大陸國內推出。臨近關鍵節點，BMW中國為電動車「鬆綁」，避免新世代電車重蹈 i3、iX3 終端價格失據的覆轍。

報導指出，BMW和MINI的一些純電車型預估量的下調比例超過了20%，這可能會讓BMW中國面臨來自部分零組件供應商的索賠。

另一接近BMW供應鏈的人士表示，BMW自2024年開始已經在對未來預估量進行滾動下調，供應鏈企業對未來的進一步下調有了心理預期。但最近一輪是從去年下半年到今年第1季，BMW降量的幅度超過了以往。

報導指出，2023年下半年到2024 年上半年，BMW iX3、i3 兩款主力純電車型的起售價降到人民幣20萬元以內，一些經銷商甚至折價近人民幣20萬元販售BMW電車。一位BMW中國的負責人表示，2023年底時，BMW純電車幾乎 「賣一輛虧一輛」。也因此，可以看到2023年年中，BMW宣布「退出價格戰」，以此來維護整個製造、銷售體系的健康運營。

相較於大陸多數車企主攻純電車系列，BMW對純電態度自2024年下半年開始轉向保守。包括中國大陸在內的全球很多市場中，純電車型的銷量增長都有放緩趨勢。即便是在智能化上率先實現先進架構的特斯拉，純電車銷量增長也在降速。曾經堅持純電路線的小鵬、蔚來，開始重拾燃油發動機，準備推出增程或其他形式的混動產品。

電動 供應鏈 BMW

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