香港中資車企股價急挫 市場憂慮競爭加劇

中國多家大型電動車公司的股價今天在香港股市重挫，跌幅多半超過8%。市場普遍擔心，這些中國車企降價促銷，導致競爭加劇，衝擊公司利潤。

在上述憂慮下，比亞迪汽車今天收盤大跌8.59%收港幣425.2元、吉利汽車更暴跌9.45%收18.38元、零跑汽車急挫8.44%收57.45元、長城汽車下跌5.52%收11.95元。

受汽車股下跌等不利因素影響，恆生指數終場收23282點下挫318點，跌幅1.35%；港股全天成交總額為港幣2235億元。

據報導，比亞迪先前公布了「618」促銷活動，當中有22款電動車將於6月30日前降價，市場憂慮其促銷行動或會引起中國汽車廠的削價大戰，導致競爭加劇，進而衝擊車企獲利。