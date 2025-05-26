澳洲擬收回達爾文港經營權 陸駐澳洲大使：道義上欠妥

澳洲4月大選期間，澳洲總理艾班尼斯曾表示要收回中國企業在達爾文港的99年經營權，中國駐澳洲大使肖千22日說，澳方在港口虧損時把港口租出去，在港口盈利時將其收回，「這在道義上是欠妥的」。

達爾文港（Darwin Port）位在澳洲北部的達爾文市，是澳洲距亞洲最近的港口，因此成為澳洲對亞洲的重要貿易門戶。

2015年10月，達爾文所屬的澳洲北領地州政府與中國嵐橋集團簽署協議，將達爾文港碼頭及周邊設施租賃給嵐橋集團99年，引起爭議，不少澳洲人士擔心此舉造成澳洲門戶洞開，衝擊澳洲國家安全。

外電先前報導，艾班尼斯（Anthony Albanese）曾在4月澳洲大選期間公開表示，他的政府正在制定一項計劃，將以國家利益為由，迫使中國經營者讓售達爾文港經營權。

根據中國駐澳洲大使館官網昨天深夜公布，肖千22日在達爾文接受澳洲廣播公司、新華社、鳳凰衛視採訪時，作上述表示。

肖千說，中方一直透過外交管道與澳洲聯邦政府和北領地州政府保持溝通。10年前，中國嵐橋集團與北領地州政府簽署的達爾文港租約，是透過公開競標程序獲得，完全符合澳洲法律規定和市場規則。

他聲稱，10年來，嵐橋集團在維護和建設達爾文港基礎設施、優化營運管理、拓展客戶資源等方面「進行了大量投資，給港口帶來顯著變化，幫助港口經營狀況扭虧為盈，為當地經濟社會發展作出積極貢獻」，這樣的企業和項目應得到鼓勵而不是懲罰。

肖千又說，「（澳方）在港口虧損時把它租出去，在港口盈利時將其收回，這在道義上是欠妥的」。

他提到，有關（達爾文港）租約屬商業合約，希望澳方能客觀看待達爾文港項目，認真履行對合約的嚴肅承諾，「尊重企業從發展需要出發作出的自主決策」。