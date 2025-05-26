快訊

別讓愛消失！代書：遺願沒有效力 確保遺產分配一定要立遺囑

女童稱「被摸下面」尿不出來…4歲男童被影射性侵 家長怒批荒唐要提告

蘋果AI慘翻車？YouTuber果粉主揭崩盤內幕 「恐會從神壇跌落」

美元持續走弱 離岸人民幣升至逾半年新高

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
隨著美元指數走弱，離岸人民幣對美元匯率26日升至逾半年新高。（路透）
隨著美元指數走弱，離岸人民幣對美元匯率26日升至逾半年新高。（路透）

隨著美元指數走弱，非美貨幣集體走強，離岸人民幣對美元匯率升至逾半年新高。最高升至7.1615，創下2024年11月中旬以來的新高。

綜合澎湃新聞和觀察者網報導，更多反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率周一（26日）先後升破7.18、7.17關口，最高升至7.1615，創下2024年11月中旬以來的新高。

人民幣對美元中間價26日則調升86個基點，報7.1833，創今年4月2日以來的新高，調升幅度為1月21日以來最大。　　

另據香港信報報導，高盛指出，大陸股市將受惠人民幣升值，人民幣對美元每升值1%，將能推動中國股市升3%，這是因企業獲利前景改善和外資流入增加等因素造成。高盛早前已上調人民幣匯價預測，美元對人民幣12個月預測，由7.35調至7。

高盛策略師Kinger Lau等發表的報告表示，人民幣升值時，大陸股市往往表現良好，人民幣前景支持對中國股票超配立場，在一個強勢貨幣下，非必需消費品、房地產和券商股通常會表現出色。

川普於4月2日發動關稅戰以來，MSCI中國指數已收復失地，中美達成為期三個月貿易休戰有助於市場反彈。隨著對川普關稅和減稅政策疑慮支撐了「賣出美國」的論述，中國資產總體上受益於遠離美國市場的多元化投資。

在投資者質疑美股和美元吸引力之際，大陸央行人民銀行一直試圖保持人民幣穩定，通過降息來支持經濟。而在岸人民幣兌美元本月累漲約1.4%。

美國 指數 人民幣

延伸閱讀

限空令退場遇川普再掀關稅戰 台股開低74點陷震盪

川普自曝關稅戰2大目標產業！稱美國要做「大東西」不是襪子衣服

澳洲人也瘋「618」購物節 淘寶、京東進軍…或緩解通膨

高盛舉辦台灣科技論壇 建議買進四檔AI股

相關新聞

美元持續走弱 離岸人民幣升至逾半年新高

隨著美元指數走弱，非美貨幣集體走強，離岸人民幣對美元匯率升至逾半年新高。最高升至7.1615，創下2024年11月中旬以...

西博會成都開幕 習近平再喊話「維護多邊貿易」

中國國家主席習近平25日向第20屆中國西部國際博覽會致賀信，提出中國願以這次博覽會為契機，同各國朋友進一步加深了解、增進...

香港開放投資移民1年 1257件申請涉資370億 500件獲批

香港投資移民開放一年，至4月底接獲逾1200宗申請，其中逾500件申請者正式獲批。如所有申請獲批，可為香港帶來約370億...

美中貿談後北京開便門 批准對南韓出口稀土

美中貿易談判後，外界關注中方稀土管制措施狀況。來自南韓政府和業界消息指出，中國商務部本月批准向多數韓企出口稀土產品。

中國「新石器」無人配送車前進杜拜 駛向全球13國

不久前，一台無人配送車從北京空運至杜拜，開啟了異國他鄉的自動駕駛之旅。這兩年，來自北京民營獨角獸企業新石器無人車公司的無...

Labubu風靡全球 泡泡瑪特美洲收益暴增9倍

中國知名玩具公司泡泡瑪特的玩偶Labubu在英國引發消費者搶購、大打出手。中國這款新潮玩風靡全球，根據統計，今年第1季度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。