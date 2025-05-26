美元持續走弱 離岸人民幣升至逾半年新高

隨著美元指數走弱，非美貨幣集體走強，離岸人民幣對美元匯率升至逾半年新高。最高升至7.1615，創下2024年11月中旬以來的新高。

綜合澎湃新聞和觀察者網報導，更多反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率周一（26日）先後升破7.18、7.17關口，最高升至7.1615，創下2024年11月中旬以來的新高。

人民幣對美元中間價26日則調升86個基點，報7.1833，創今年4月2日以來的新高，調升幅度為1月21日以來最大。

另據香港信報報導，高盛指出，大陸股市將受惠人民幣升值，人民幣對美元每升值1%，將能推動中國股市升3%，這是因企業獲利前景改善和外資流入增加等因素造成。高盛早前已上調人民幣匯價預測，美元對人民幣12個月預測，由7.35調至7。

高盛策略師Kinger Lau等發表的報告表示，人民幣升值時，大陸股市往往表現良好，人民幣前景支持對中國股票超配立場，在一個強勢貨幣下，非必需消費品、房地產和券商股通常會表現出色。

川普於4月2日發動關稅戰以來，MSCI中國指數已收復失地，中美達成為期三個月貿易休戰有助於市場反彈。隨著對川普關稅和減稅政策疑慮支撐了「賣出美國」的論述，中國資產總體上受益於遠離美國市場的多元化投資。

在投資者質疑美股和美元吸引力之際，大陸央行人民銀行一直試圖保持人民幣穩定，通過降息來支持經濟。而在岸人民幣兌美元本月累漲約1.4%。